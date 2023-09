Berlin -In der Nacht zum Freitag haben in verschiedenen Berliner Stadtteilen drei Autos der Firma Thyssenkrupp gebrannt. Zunächst wurde die Feuerwehr nach Wedding in die Genter Straße gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Wenig später brannten demnach auch Wagen in der Kreuzberger Alexandrinenstraße und in der Hübnerstraße in Friedrichshain. Dort seien die Flammen zudem auf ein weiteres Auto übergesprungen.

Die Leitstelle der Berliner Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass die drei Autos von außen als Thyssenkrupp-Fahrzeuge zu erkennen gewesen seien. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Sprecher sagte, bereits in der Vergangenheit seien Autos von Thyssenkrupp in Brand gesetzt und Einrichtungen der Firma beschädigt worden. (dpa)