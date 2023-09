Potsdam -In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr abgelehnte Asylbewerber aus Brandenburg abgeschoben worden als im gleichen Zeitraum 2015. Das teilte das Innenministerium mit. Danach wurden bis Ende August 316 Migranten in ihre Heimat oder in jene europäischen Länder ausgewiesen, in denen sie zuerst einen Asylantrag gestellt haben. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 200.

Die Zahl gebe jedoch nicht den realen Stand wieder, da bislang nicht alle Fälle beim Innenministerium registriert worden seien, sagte eine Ministeriumssprecherin. So hätten mehrere kommunale Ausländerbehörden in diesem Jahr noch gar keine Abschiebungen gemeldet. Für August habe es lediglich Angaben eines Landkreises sowie der Zentralen Ausländerbehörde gegeben. Die tatsächliche Zahl der Abschiebungen werde in diesem Jahr noch deutlich zunehmen.



Im gesamten Vorjahr wurden in Brandenburg laut Innenministerium 806 Menschen abgeschoben. 2014 waren es noch 114. Seit 2008 schwanken die Zahlen stark. In jenem Jahr wurden 304 Abschiebungen registriert, 2013 waren es 135. 2012 gab es nur 92 Fälle. Die meisten Ausländer, die bislang in diesem Jahr aus Brandenburg ausgewiesen wurden, stammten aus Serbien, Albanien und der Russischen Föderation.



Ende Juli lebten im Land rund 14 950 Asylbewerber, deren Anträge noch bearbeitet werden. Weitere 8350 Migranten sind anerkannt als Flüchtlinge, gut 560 Menschen genießen einen vorübergehenden Schutz, etwa weil ihnen in ihren Heimatländern Verfolgung droht. Unter den etwa 5570 ausreisepflichtigen Migranten befinden sich 4470, deren Aufenthalt in Brandenburg zum Beispiel aus gesundheitlichen oder familiären Gründen geduldet wird. dpa