Berlin -Am neuen Hauptstadtflughafen in Berlin gibt es Medienberichten zufolge neue Verzögerungen. Wie mehrere Medien berichten, gibt es weiter Probleme beim Brandschutz. Die Genehmigung für einen Teil des Umbaus der Entrauchungsanlage verzögere sich, hieß es am Mittwoch im „rbb“, der sich auf den Landrat des Kreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge, bezog.

Laut „Tagesspiegel“ ist wohl erst 2018 und nicht wie geplant 2017 eine Eröffnung des BER möglich. Flughafensprecher Lars Wagner sagte am Abend, man halte am Termin 2017 fest. Daran habe sich nichts geändert. „Dass die Zeit knapp wird, ist richtig, aber nicht neu“, erklärte er in einer Mitteilung.

Der Hauptstadtflughafen sollte eigentlich 2011 eröffnen. Vier Eröffnungstermine wurden schließlich abgesagt, weil Planungsfehler und Baumängel abgearbeitet werden mussten. (dpa)