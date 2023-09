Köln -Zwei Jahre nach der Hochzeit hat Angelina Jolie am Dienstag die Scheidungspapiere für die Ehe mit Brad Pitt eingereicht und damit das Ende von Hollywoods gefeiertem Traumpaar „Brangelina” offiziell gemacht.



Auch ohne Jolie und Pitt ist Hollywood voll mit Pärchen, denen der Stempel „Traumpaar“ aufgedrückt wird. Doch wie steht es eigentlich um deren Beziehungem? Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Kim Kardashian und Kanye West

Kim Kardashian West und Kanye West. AP

Der Rapper gilt als einer der prägendsten Musiker der Hip-Hop- und Popmusik des 21. Jahrhunderts, seine Gattin wurde durch ein veröffentlichtes privates Sexvideo, das sie gemeinsam mit dem Sänger Ray J zeigt, bekannt. Seit Mai 2014 sind die zweifachen Eltern verheiratet. Wenn die zwei größten Egos der Branche aufeinandertreffen, ist jedoch fraglich, wie lange das gut geht. Auch nicht zu vergessen: Kim Kardashians vorherige Ehe mit Basketballer Kris Humphries hielt gerade einmal 72 Tage. Immerhin diese Marke haben sie und Kanye West schon geknackt. Trennungswahrscheinlichkeit: 40 %

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beyoncé und Jay Z

Beyoncé und Jay Z. AP

Musik verbindet Menschen. So auch bei diesem Paar, dass seit 2008 verheiratet ist und zuvor schon sechs Jahre lang liiert war. Beyoncé gehört mit einem Vermögen von 440 Millionen US-Dollar zu den reichsten Musikern der Welt. Vor zwei Jahren verdiente sie 115 Millionen US-Dollar und war damit in diesem Jahr die bestbezahlte Frau im Musikgeschäft. Doch die Beziehung kriselt. Das ist spätestens seit Beyoncés Album „Lemonade“ klar, das sich in Bild und Ton ausführlich damit auseinandersetzt, wie Jay Z der Sängerin fremdgegangen ist. Ob das noch zu retten ist? Trennungswahrscheinlichkeit: 60 %

Amal und George Clooney

Amal Clooney und George Clooney. AP

Der Mann aus der Nespresso-Werbung ist bereits das zweite Mal verheiratet und war zwischen 2004 und 2013 mit den Schauspielerinnen Krista Allen, Elisabetta Canalis und Stacy Keibler liiert. Mit seiner aktuellen Lebensgefährtin schloss er Ende September 2014 den Bund der Ehe. Clooneys Ehefrau nahm seinen Nachnamen an. Von Krisen ist bei diesen beiden weit und breit nichts zu sehen. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie kein Hollywood-Paar sind. Amal Clooney hat mit dem Medienzirkus schließlich eigentlich nichts am Hut. Trennungswahrscheinlichkeit: 10 %

Smith, Beckham & Co.

Jada Pinkett Smith und Will Smith

Jada Pinkett Smith und Will Smith. AP

Seit mittlerweile 16 Jahren sind die beiden Schauspieler verheiratet. Sie sollte in der Serie „Der Prinz von Bel-Air” seine Freundin spielen, wurde aber mit der Begründung, dass sie mit ihren 1,52 Metern zu klein sei (Will Smith ist 1,88 Meter groß), abgelehnt. Außerhalb der Sendung spielte die Körpergröße keine Rolle mehr. Angeblich läuft es aber auch bei diesem vermeintlichen Traumpaar nicht wirklich rund. Ein Trennungsgerücht jagt das andere. Zuletzt soll Will Smith angeblich sogar gesagt haben, er und Jada hätten sich in eine Paartherapie begeben. Trennungswahrscheinlichkeit: 20 %

Victoria und David Beckham

David Beckham und Victoria Beckham. AP

Jeder kennt ihn, sie hat ihn. Seit 1999 sind die beiden Engländer verheiratet und haben insgesamt vier Kinder. Die Familie lebt seit acht Jahren in Los Angeles. Brooklyn Beckham (17), der älteste Sohn der Familie, befindet sich aktuell auf dem besten Weg einen weiteren Fuß in die Modewelt zu setzen. Eine Karriere als Profifußballer bleibt dem jungen Erwachsenen mit hoher Wahrscheinlichkeit verwehrt. Und wie steht es um die Ehe der Eltern? Harte Trennungsgerüchte gibt es nicht. Allerdings hat sich Victoria angeblich Tattoos entfernen lassen, die Zeugnis ihrer Liebe zu David waren. Trennungswahrscheinlichkeit: 20 %

Tom Brady und Gisele Bündchen

Tom Brady und Gisele Bundchen. AP

Ein Teil dieses Pärchens gehört derweil zu den erfolgreichsten Sportlern aller Zeiten. Der Quarterback der New England Patriots zog in seiner Karriere sechsmal in den Super Bowl ein. Viermal setzte er sich mit seiner Mannschaft die Krone auf, dreimal wurde er dabei zum Super Bowl MVP gewählt. Seine brasilianische Frau ist eines der bestgebuchten Models der Welt. Doch auch hier ist nicht alles Gold was glänzt. Bündchen selbst sagte in einem Interview, sie wollte Brady verlassen als herauskam, dass seine Ex-Freundin schwanger von ihm war. Erneut dürfte es gekriselt haben als herauskam, dass Brady Kontakt mit Kindermädchen Christine Ouzounian hatte. Die wiederum soll bereits die Ehe von Ben Affleck und Jennifer Garner zerstört haben. Trennungswahrscheinlichkeit: 30 %

Das könnte Sie auch interessieren: