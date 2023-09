Los Angeles -In der US-Erfolgsserie „Breaking Bad“ verschaffte er der Hauptfigur Walter White eine neue Identität. Auch in der Filmfortsetzung „El Camino“ ist er wieder zu sehen. Doch es wird seine letzte Rolle bleiben: Am Freitag ist Hollywood-Schauspieler Robert Forster im Alter von 78 Jahren gestorben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Forster starb am Tag der Film-Veröffentlichung an den Folgen eines Gehirn-Tumors. Das berichtet „TMZ“ unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers.

Oscarnominierung als bester Nebendarsteller

Seit 1967 stand Forster vor der Kamera, drehte unzählige Hollywood-Streifen (unter anderem: Psycho, Der Womanizer, Olympus has Fallen) und hatte Gastrollen in erfolgreichen Serien wie „Magnum“ oder „Desperate Housewives“. Für seine Rolle in Quentin Tarantinos Film „Jackie Brown“ wurde er als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. (red)