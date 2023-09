Bremen -Zwei Kamele haben sich in Bremen aus ihrem Zirkusgehege geschlichen und sich in Richtung einer Mc Donald's-Filiale davongemacht. „Iwan der Große“ und sein mit ihm ausgebüxter kleinerer Artgenosse trabten am Montag hunderte Meter durch den Stadtteil Obervieland.



Da den beiden Vegetariern offensichtlich nicht nach Cheeseburgern und frittierten Hähnchenstücken war, blieben sie auf einer Wiese nahe dem Restaurant stehen. Die beiden Kamele wurden nach rund einer halben Stunde von den Einsatzkräften in Obhut genommen und in ihr Gehege zurückgebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Gefahr ging von ihnen nicht aus. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: