Bremerhaven -Auf ihrem Weg Richtung Autobahn sind mehrere Rinder in Bremerhaven gerade noch rechtzeitig gestoppt worden. Die Tiere waren am Samstagmorgen von ihrer Weide ausgebrochen, auf eine Schnellstraße und in Richtung der A27 getrabt, wie die Polizei mitteilte.

Drei der Rinder hätten von selbst kehrtgemacht, vier seien jedoch weitergelaufen. Passanten alarmierten die Polizei, die den Verkehr umlenkte. Die Bäuerin brachte die Rinder schließlich mit Hilfe der Beamten wieder zur Weide. (dpa)

