Der 29. März 2017 wird als schwarzer Tag für Europa, vor allem aber für Großbritannien in die Geschichte eingehen. In London und Birmingham werden die Kinder in den kommenden Jahrhunderten in den Schulbüchern voller Entsetzen darüber lesen, was ihre Vorfahren angerichtet haben. Der Brexit ist ein Schlag für die Europäische Union und eine Katastrophe für das Vereinigte Königreich. Ohne die Briten wird die EU in einer ohnehin wackligen Welt voller Unsicherheit und Unruhe nicht nur langweiliger und weniger bunt, sondern auch politisch wie wirtschaftlich schwächer.