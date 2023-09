Berlin -Am Tag 4 nach dem Brexit kommt einer ins Kanzleramt, der nicht raus, sondern rein möchte in die EU. Der neue ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groisman macht seinen Antrittsbesuch in Deutschland und er sagt: „Wir möchten uns in die Europäische Gemeinschaft integrieren.“ Es ist ein Satz, der Angela Merkel in diesen Tagen besonders angenehm in den Ohren klingen wird.

Die Briten haben keine Lust mehr auf die EU, das Echo auf den Austritts-Entscheid ist in vielen Mitgliedsstaaten zu hören. Und dann steht da mal einer, der nicht auf Brüsseler Bürokraten und EU-Unübersichtlichkeit schimpft, sondern schwärmt. Es ist als habe sich Merkel mit Groisman einen Motivationstrainer ins Kanzleramt geladen. Jedenfalls wirkt sie deutlich fröhlicher als noch am Wochenende.

Der ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groisman (l) wird im Schloss Bellevue in Berlin von Bundespräsident Joachim Gauck empfangen und trägt sich in das Gästebuch ein. dpa

Der Brexit ist ein Novum

Dabei hat die Großbritannien-Krise gerade erst angefangen, und sie hat das Zeug, die EU zerfallen zu lassen, fast 60 Jahre nach ihrer Begründung durch die Römischen Verträge. Es geht darum, den Ausstieg eines Mitgliedslandes zu strukturieren, ein Novum in der Geschichte der Gemeinschaft. Bisher ist das nur auf dem Papier geregelt. Und gleichzeitig geht es darum, die EU nicht zerfallen zu lassen.

Die Bundesregierung hat bei dieser Managementaufgabe eine Führungsrolle übernommen. Schon am Wochenende hatte Außenminister Frank-Walter Steinmeier seine Amtskollegen aus den EG-Gründerstaaten nach Berlin geladen und danach mit den Kollegen aus dem Baltikum telefoniert. Am Montagvormittag ist er nach Prag gefahren, um mit den Visegrad-Staaten zu beraten, mit Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Und Merkel stimmt sich am Nachmittag mit EU-Ratspräsident Donald Tusk, Frankreichs Präsident Francois Hollande und Italiens Premier Matteo Renzi ab.

Beim Krisentreffen fehlt die Hälfte der Mitgliedsstaaten

Knapp die Hälfte der 27 EU-Länder, die sich ab Dienstag ohne Großbritannien in Brüssel treffen, hat man damit zusammen. Immerhin. Oder nur. Was, wenn sich die anderen ausgeschlossen fühlen?

„Wir haben die Verantwortung alle 27 Mitgliedsstaaten auf einen gemeinsamen Weg zu führen“, wiegelt Merkel am Montagabend nach dem Treffen mit Hollande und Renzi ab. „Drei können nichts vorherbestimmen.“ Beschlüsse seien in der EU nur einstimmig möglich. „Wir müssen jedem Land zuhören.“

Ein bisschen festgelegt wird sich aber dennoch. Die drei, die angeblich nichts bestimmen können, die aber die drei bevölkerungsreichsten EU-Staaten vertreten, wollen den 24 anderen einen Zeitplan vorschlagen: Verhandlungen mit Großbritannien erst, wenn die britische Regierung den Austritts-Antrag eingereicht hat. Parallel ein interner Reformprozess, der die EU für die Bürger attraktiver machen soll. Bis Ende des Jahres sollen dazu Vorschläge gesammelt werden, vom Kampf gegen Arbeitslosigkeit bis zur Verteidigungspolitik. Richtig mitreissend klingt das alles nicht. Renzi formuliert es etwas fassbarer: Man müsse zeigen, dass Europa nicht nur ein Europa der Banken sei, sondern auch „ein Europa der Museen und der Kindergärten“.

Entscheidung der Briten ernst nehmen

Viel Emotionen legt er in seine Worte – und viel Positives. Nach dem Referendum hätten viele gemerkt, „wie schön es ist sich als Europäer zu fühlen“. Es sei gewesen „als wären wir aufgewacht und hätten etwas verloren“. Renzi zieht den Schnitt zu Großbritannien am deutlichsten. „Wir schlagen eine Seite um“, sagt er und mahnt, die Volksentscheidung der Briten nicht in Frage zu stellen, um den Frust der Wähler nicht zu vergrößern. Für die EU könne sich die Lage ins Positive Wenden: „Wir können die Chance ergreifen, die europäische Familie zu stärken.“ Bei Hollande überwiegt der Pathos: „Wir werden zusammenstehen.“ Merkel sagt: „Warten wir mal in aller Ruhe ab.“ Im Stil, das ist schon an diesem Abend klar, werden die Unterschiede bleiben.