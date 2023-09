London -Der flammendste Appell aus der Fußball-Welt gegen den Brexit kam von Sport- und Werbe-Ikone David Beckham. Er erinnerte an frühere europäische Mitspieler wie Frankreichs Eric Cantona und beendete sein Plädoyer gegen Großbritanniens EU-Austritt mit dem Entschluss „Remain” (Bleiben).

Letztlich halfen auch die Worte der Fußball-Legende nicht - die Briten stimmten gegen einen Verbleib in der EU und für einen Austritt. Welche Folgen kann das Votum für den Fußball auf der Insel haben? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Könnten England, Wales, Nordirland und Schottland weiterhin an einer EM und Clubs aus den Ligen dieser Länder am Europapokal teilnehmen?

Ja. Über die Chance zur Teilnahme an diesen Wettbewerben entscheidet allein die Mitgliedschaft in der Europäischen Fußball-Union.

Was könnten dann die Folgen eines Brexit für die Premier League sein?

Spieler mit einem Pass eines EU-Mitglieds dürfen bislang ohne Einschränkung für einen Club aus dem Vereinigten Königreich arbeiten. Dies ist nach aktuellen Bestimmungen bei einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht mehr der Fall. Die Spieler werden jetzt wie Akteure aus einem Nicht-EU-Staat behandelt, diese müssen strikte Kriterien einhalten. Die Regeln wurden vom Innenministerium unter anderem auf Drängen des englischen Verbands FA zum Schutz einheimischer Spieler aufgestellt.

Welche Regeln sind das?

Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis für Spieler aus einem Nicht-EU-Land richtet sich nach der Weltranglistenposition seines Herkunftslandes und seinen Länderspielen. So muss ein Spieler aus einer Nation unter den Top 10 der Welt 30 Prozent der möglichen Länderspiele der vergangenen zwei Jahre bestritten haben. Von einem Profi aus einem Land der Plätze 11 bis 20 sind 45 Prozent aller Einsätze für sein Nationalteam gefordert - und so weiter.

Wie viele Spieler sind durch den Brexit betroffen?

In der vergangenen Saison hätte rund eine dreistellige Zahl an Spielern aus EU-Ländern allein in der Premier League keine Arbeitserlaubnis erhalten - der „Telegraph“ kommt auf 95. Die BBC rechnet mit gut 100, in den obersten beiden Ligen Englands und Schottlands seien insgesamt 332 Spieler betroffen.

Fallen also auch die deutschen Legionäre unter diese Regel?

Mesut Özil und auch Bastian Schweinsteiger nicht, weil sie die Quote an notwendigen Länderspielen erfüllen. Andere deutsche Profis wie Emre Can oder Robert Huth hingegen erhalten Stand jetzt keine neue Arbeitserlaubnis mehr, weil sie die Quote nicht erfüllen.

Also muss sich die Premier League auf einen Schlag rund 100 neue Spieler suchen?

Dies ist nach Ansicht von Experten eher unwahrscheinlich. Das Innenministerium könnte beispielsweise die Bestimmungen für die Erteilung von Arbeitserlaubnissen wieder senken. „Die Premier League ist einer der größten Exporteure der Vereinigten Königreichs und generiert eine signifikante Summe“, sagte Sportökonom Babatunde Buraimo von der Universität Liverpool dem „Telegraph“.

Rechtsexperte Gregory Ioannidis von der Sheffield Universität rechnet zwar mit keinen Problemen für die Clubs, sieht aber Schwierigkeiten, Fußballprofis anders als normale Arbeitnehmer zu behandeln. Wie neue Regularien aussehen könnten und welche Folgen diese hätten, ist ebenfalls noch völlig unklar. (red/dpa)