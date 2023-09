Der Brexit ist real, Europa ist schockiert. Nachdem die Reaktionen auf Twitter am frühen Morgen noch recht verhalten waren – schließliche hatte niemand so richtig daran geglaubt, dass Großbritannien die EU tatsächlich verlassen will – reagieren die User wieder mit dem typisch sarkastischem Twitter-Humor. Besonders der Hashtag „brexitfilme“ hat es den Nutzern angetan.

