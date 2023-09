Das ist ja der Schoko-Gipfel! Die Briten sind erzürnt. Schuld ist eine Lücke. Nämlich die zwischen den neuen Toblerone-Zacken.

Statt der üblichen zwölf gibt's auf der Insel nämlich nur noch neun. Statt 170 Gramm wiegt die Stangen nur noch 150g. Die Briten sind sicher, den Schuldigen ausgemacht zu haben: den Brexit.

Wie der britische "Telegraph" berichtet, spielen mehrere Lebensmittelhersteller in Großbritannien mit dem Gedanken, ihre Preise wegen des Brexits anzupassen. Durch den Austritt aus der EU würden Importe deutlich teurer. Das wirkt sich auf die Verkaufspreise aus.

Betroffen sind ausschließlich die Toblerone-Packungen in Großbritannien, wie uns der Hersteller Mondelèz auf unsere Anfrage mitteilte.



„Wir haben eine Vielzahl an Produkten mit unterschiedlichster Grammatur in unserem Toblerone Portfolio. Das Toblerone-Produkt, das Sie ansprechen, produzieren wir ausschließlich für einen Handelspartner in Großbritannien. Die Rezeptur des Produktes ist unverändert.”

Und weiter: „Um sicherzustellen, dass unsere Konsumenten Toblerone weiterhin in der einzigartigen Form und der gewohnt besten Qualität genießen können, mussten wir das Gewicht des Produktes leider reduzieren. Die Veränderung beruht nicht auf dem Brexit, sondern ist ein Resultat aus verschiedenen Faktoren. Diese beinhalten höhere Kosten von Rohwaren, die seit geraumer Zeit für die gesamte Industrie eine Herausforderung darstellen. Die signifikante Veränderung des Euro zum Schweizer Franken im Januar 2015 hat ebenfalls dazu geführt, das die Produktionskosten in der Schweiz erheblich gestiegen sind.”