London -Der vehemente Brexit-Verfechter Boris Johnson kandidiert nicht für das Amt des britischen Premierministers. Er habe entschieden, sich nicht zur Wahl zu stellen, kündigte der frühere Londoner Bürgermeister am Donnerstag überraschend an. Johnson war das Gesicht der Brexit-Kampagne und hatte maßgeblichen Anteil an ihrem Erfolg. Die Frist für die Bewerbung um den Vorsitz der Tories und damit auch das Amt des Premierministers lief am Mittag ab.

„Nach Beratungen mit Kollegen und angesichts der Verhältnisse im Parlament“ sei er zu dem Schluss gekommen, dass er nicht die richtige „Person“ für diese Aufgabe sei, sagte Johnson am Donnerstag in London kurz vor Ablauf der Frist für eine Bewerbung. Zuvor hatte sein Mitstreiter, Justizminister Michael Gove, überraschend seine Kandidatur erklärt.

Der bisherige Amtsinhaber David Cameron hatte nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt angekündigt, dass er sein Amt im September an einen Nachfolger übergeben will, der dann das Austrittsgesuch in Brüssel einreichen soll. (rtr, afp)

