Brüssel -Die Ermittler ließen auf sich warten. Mit einer Stunde Verspätung begann am Mittwoch die Pressekonferenz des belgischen Generalanwalts Eric Van Der Sijpt. Demnach sind die belgischen Fahnder nach der Durchsuchung einer Rückzugswohnung im Brüsseler Stadtteil Forst weiter auf der Suche nach zwei Verdächtigen.

Zwei Personen wurden in der Nacht zu Mittwoch festgenommen.

Zwei Personen wurden in der Nacht zu Mittwoch festgenommen, darunter ein Mann, der in den frühen Morgenstunden mit einem Beinbruch in eine Klinik im Brüsseler Vorort Halle eingeliefert worden war. Ein mutmaßlicher Islamist wurde am Vorabend erschossen. „Der Verdächtige wurde durch einen Scharfschützen neutralisiert“, sagte Van Der Sijpt in der kühlen Sprache der Ermittler. In der Wohnung fand sich eine salafistische Schrift, eine Flagge des radikalislamischen Terrorgruppe IS und mehre Kalaschnikows.

Scharfschützen sind auf einem Dach in Brüssel positioniert. dpa

Bei dem Toten handelt es sich um Belkaid Mohammed, einem 29 Jahre alten Mann aus Algerien, der sich nach Angaben der Ermittler illegal in Belgien aufhielt. Über die weiteren Verdächtigen machte der Generalanwalt unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben.

Wohnung in sogenanntem Safe House gestürmt

Ein belgisch-französisches Team hatte am Vortag eine Wohnung in einem sogenannten Safe House - einen sicheren Rückzugsort - durchsuchen wollen. Ein Blick auf Wasser- und Stromzähler hatte die Fahnder glauben lassen, die Wohnung sei leer. Aber als die Polizisten die Tür mit einem Rammbock öffnen wollten, gab es „ein kurzes, aber sehr intensives Feuergefecht“, sagte Van Der Sijpt und präsentierte Fotos, eines zeigte die durch einen Schuss aus einer Kalaschnikow zerstörte Pistole eines Polizisten.

Nach Angaben des Generalanwalts wurden vier Fahnder bei dem Zwischenfall verletzt, darunter eine französische Polizistin. Unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 13. November in Paris hatten belgische und französische Behörden gemeinsame Ermittlerteams eingesetzt, sogenannte Joint Interventionsteams (JIT) – gemeinsame Eingreifteams - wie der Generalanwalt erläuterte.

Nach den Anschlägen mit 130 Toten in Paris führte die Spur der Verdächtigen nach Paris. „Die jüngsten Vorgänge zeigen, dass wir nicht ohne Grunde die Terrorwarnstufe 3 ausgerufen haben“, sagte Belgiens Innenminister Jan Jambon.

Sechs weitere Verdächtige werden gesucht

Konkret fahnden die belgischen Ermittler im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris derzeit nach sechs weiteren Verdächtigen. Salah Abdeslam, 26, einem französischen Staatsbürger, der im Brüsseler Viertel Molenbeek aufwuchs. Abdeslam war am Abend der Anschläge in Paris. Er floh danach nach Brüssel, wo sich seine Spur verliert.

Ebenso auf der Flucht ist Mohammed Abrini, 30, einem Jugendfreund Abdeslams, der bei den Vorbereitungen der Attentate beteiligt gewesen sein soll. Zwei Verdächtige soll Abdeslam im Vorjahr in Budapest abgeholt haben, ihre genaue Identität ist weiter unklar. Ebenso wie die einer belgischen Kontaktperson der Attentäter.