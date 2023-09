Baruth -Ein zweijähriges Kind ist im Wildpark Johannismühle in Baruth (Teltow-Fläming) von einem Hirsch mit dem Geweih im Gesicht getroffen und verletzt worden. Das Kind sei am Sonntag unbeaufsichtigt von den Eltern abseits der Wege in dem Park unterwegs gewesen, sagte Geschäftsführer Julian Dorsch. Es sei zu einer Gruppe von am Boden liegenden Hirschen gegangen, um diese zu streicheln.



Als das Kind eines der Tiere berührte, nahm dieses den Kopf herum und traf das Kind mit dem Geweih im Gesicht. Das Kind wurde Dorsch zufolge wohl nur leicht am Auge verletzt, aber dennoch nach Angaben der Regionalleitstelle Brandenburg mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Cottbus geflogen. dpa