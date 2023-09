Köpenick -Das rockt ja nun gar nicht. Aus einer alten Werkhalle in Oberschöneweide wollte Bryan Adams („Summer of ’69“) ursprünglich für sich, Bekannte und Freunde einen Künstler-Tempel mit Galerien und Ateliers machen. Doch nun kam heraus: Der Rocker will jetzt einen Großteil der Ateliers verscherbeln.

Vor drei Tagen war Adams (wird am Sonnabend 57) erst wieder auf dem Gelände des einstigen TRO-Werkes in Oberschöneweide. Dort feierte er mit Bauleuten und Architekten Richtfest für die Werkhalle, die der Rock-Star 2013 von einem Immobilien-Unternehmer kaufte und die nun umgebaut wird. Vegane Speisen wurden gereicht (Adams verzichtet auf tierische Produkte). Dazu wurden Verkaufs-Projekte präsentiert.

Auch das Bezirksamt war bei der kleinen Feier dabei, erfuhr so von den Plänen des Rockers, aus seiner Werkhalle (insgesamt zwölf Ateliers) Kapital zu schlagen. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) bestätigt dem KURIER: „Adams will einige Ateliers verkaufen.“

Die Nachbarn des Rockers auf der einstigen Industrie-Brache zeigen sich darüber verärgert. „Wir können das gar nicht glauben, was Adams nun vor hat“, sagt ein Mitarbeiter vom „Industriesalon Schöneweide“. „Er wollte hier arbeiten, Künstler auf das Gelände holen. Wir erhofften einen Auftrieb der Kunstszene in Oberschöneweide. Die Halle sollte ein Event-Ort für Künstler werden, eine Open-Gallery. Von Verkauf war uns gegenüber nie die Rede.“

Das Architektenbüro „Hoidn Wang“, nach dessen Plänen die Halle umgebaut wird, sieht das anders. „Von Anfang an war klar, dass Ateliers verkauft werden“, sagt Architekt Wilfried Wang. „Bryan Adams wird nur zwei Ateliers für sich als Fotostudio nutzen. Das war schon immer der Plan.“ Für einige Räume gibt es schon Interessenten. „Es laufen bereits Vorgespräche“, sagt Wang.

Wie teuer die Ateliers sein werden, ist geheim. Fakt ist: Der Quadratmeter-Kaufpreis liegt im Schnitt auf dem Areal in Oberschöneweide zwischen 3.000 und 5.000 Euro.

Verstößt Adams mit seinen Verkaufsplänen gegen Bezirksauflagen? „Nein“, sagt Bürgermeister Igel. „Es ist seine Angelegenheit, ob er die Ateliers verkauft oder nicht. Nur Wohnungen dürfen daraus nicht werden. Das würde gegen die Baugenehmigung verstoßen..“