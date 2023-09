Das Video, das ein Aktivist aus der rechtspopulistischen Szene am Rande des Grünen-Parteitags drehte, bestätigt alle Vorurteile – und zwar sowohl jene über die Grünen als auch jene über den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das Video zeigt ihn mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel. Kretschmann erzürnt sich – unplugged – über den Beschluss der Delegierten, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Das seien „Schwachsinns-Termine“. Überdies sagt er, wenn die Grünen derart unwirkliche Beschlüsse fassten, dann müssten sie mit einem Ergebnis zwischen sechs und acht Prozent zufrieden sein. Alle wissen jetzt, wie es in grünen Gremiensitzungen mit Kretschmanns Beteiligung so zugeht.



Die Grünen driften auseinander

Nun kann man darüber streiten, ob es legitim ist, ein Dokument zur Grundlage einer Debatte zu machen, das nicht auf journalistischem Wege, sondern auf dem Wege eines Großen Lauschangriffs zustande kam. Doch es ist da. Und es beweist, wie weit der formal mächtigste Mann der Partei und die Partei selbst bei der Art, Politik zu betreiben, auseinander driften. Die Grünen betrachten den Klimaschutz mehr denn je als ihr Kerngebiet. Denn der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Der Anti-Militarismus ist seit Kosovo-Krieg und Afghanistan-Einsatz verblasst. Auf dem Feld der sozialen Gerechtigkeit sind die Grünen gespalten. Somit konzentriert sich ihr Idealismus zunehmend auf das Jahr 2030. Dann soll mit der Kohleverstromung ebenso Schluss sein wie mit den Verbrennungsmotoren.



Grüner Idealismus gegen schwäbischen Realismus

Natürlich wissen die Grünen, dass auch nach 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren auf die Straße kommen. Dies würde selbst dann gelten, wenn sie die absolute Mehrheit holten. Eher folgt die Jahreszahl dem Prinzip: Du musst das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Kretschmanns Nimbus beruht jedoch darauf, dass er dem grünen Idealismus einen schwäbischen Realismus entgegen hält. Dieser Realismus ist Kretschmanns Stolz, sein Kapital, seine Machtressource – und sein Wesen.

Für die Grünen ist das Video fünf Tage nach dem erfolgreichen Parteitag ein Fiasko. Kretschmann redet so, wie die Leute reden. Sie werden seine Worte gegen die Grünen wenden.