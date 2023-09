Seddiner See -Es klingt alles ein bisschen nach „James Bond“ und spielt sich in der brandenburgischen Provinz ab. Im Örtchen Seddiner See hat Bürgermeister Axel Zinke (parteilos) aufgedeckt, dass seine politische Gegnerin und ihr Mann für den Geheimdienst BND tätig sind. Carina Simmes (Freie Wähler )fühlt sich genötigt. Droht nun dem Ortschef eine Strafe?



Axel Zinke, Chef einer 4000 Einwohner- Gemeinde südlich von Berlin, muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Und das in einem Geheimdienstfall. Erst hat die Staatsanwaltschaft wegen Nötigung gegen ihn ermittelt, gerade beschäftigen sich der Datenschutzbeauftragte und die Kommunalaufsicht mit dem Thema.



Denn der Ortschef hatte vor über einem Jahr öffentlich gemacht, dass Gemeindevertreterin Carina Simmes und ihr Mann für den BND arbeiten. Vorher soll er sie gezwungen haben, zurückzutreten, wenn sie ihre Arbeitsstelle nicht preisgebe. Zinke bestreitet das.



Bürgermeister Axel Zinke aus dem Örtchen Seddiner See. dpa

Nach einem Bericht der „PNN“ sagt er, dass Carina Simmes zuerst mit ihrem Job an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ihm sei es in dem Konflikt nur um eins gegangen: Für die Öffentlichkeit musste sie eine Scheinbehörde als Arbeitgeber angeben, er befürchtete Verwicklungen. Simmes stellt auf der Internetseite ihrer Partei klar: „Der Bundesnachrichtendienst ist für die Auslandsaufklärung zuständig. Folglich gibt es keine Interessenkonflikte.“



Dem Berliner KURIER sagte Carina Simmes, dass ihr Mann und sie lediglich studierte Diplomverwaltungswirte seien. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat das Verfahren wegen Nötigung bereits Ende 2015 eingestellt. Doch Carina Simmes gibt nicht auf: Glaubt man ihrem Anwalt, sei nicht sorgfältig genug ermittelt worden.



Die Gemeinderätin möchte nach der Sommerpause den Fall vor den Petitionsausschuss des brandenburgischen Landtags bringen. Und auch die Staatsanwaltschaft in Potsdam könnte die Ermittlungen erneut aufnehmen. Sprecher Markus Nolte sagte dem KURIER: „Das kann passieren, wenn es neue Erkenntnisse gibt, die an der Entscheidung etwas ändern.“



Nach Auskunft des Datenschutzbeauftragten hätte Zinke die vertraulichen Daten nicht weitergeben dürfen. Im September kommen hier die Ermittlungen zum Abschluss. Danach droht ihm ein Disziplinarverfahren.



Die Folge kann sein: Kürzung der Bezüge, Versetzung oder sogar Entlassung.