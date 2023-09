Berlin -Bund-Länder-Finanzausgleich, was für ein Wort. Es klingt nach Taschenrechnern, Zahlenkolonnen und komplizierten Pfeildiagrammen. Nicht nach entspannender Lektüre also. Die Zahlenkolonnen allerdings haben es in sich: Sie sollen dafür sorgen, dass ärmere und reichere Bundesländer zumindest in etwa die gleiche Finanzkraft haben – was wiederum Auswirkungen darauf hat, welche Investitionen sie sich leisten können.

Bundesländer sind gegen den internen Finanzausgleich, stattdessen soll der Bund an die Länder zahlen.

Finanzminister Schäuble provoziert mit neuestem Angebot an die Bundesländer.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer droht jetzt mit einem Abbruch der Verhandlungen.

Milliarden werden dabei umgeschichtet. Nicht entspannend, aber spannend also. Die aktuellen Vereinbarungen gelten bis 2019 – es muss also eine Anschlusslösung gefunden werden, wegen der Bundestagswahl 2017 gilt dieser Sommer als spätmöglichster Zeitpunkt. Nur: nach einer Einigung sah es auch nach monatelangen Verhandlungen nicht aus.

Zwar hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Ländern diese Woche noch einmal einen neuen Vorschlag unterbreitet. Der allerdings wurde von denen eher als Provokation, denn als Kompromissangebot aufgefasst. Die Länder nämlich haben sehr konkrete Vorstellungen, wie der Ausgleich künftig laufen soll: Der Bund soll an die Länder zahlen, der Ausgleich der Länder untereinander soll wegfallen: 9,7 Milliarden Euro verlangen sie dafür vom Bund. Einstimmig haben sich die Länder darauf Ende 2015 geeinigt. Schäuble hat diese Forderung bisher abgelehnt und 8,5 Milliarden Euro geboten.

Schäuble macht provokantes Angebot

Nun gibt er nach – allerdings nur scheinbar. 9,7 Milliarden Euro steht in seinem neuesten Angebot. Die Länder könnten zufrieden sein. Wenn da nicht ein Zusatz wäre: Schäuble fordert, dass sie gleichzeitig auf Rest-Ansprüche aus dem Fonds Deutsche Einheit verzichten, eines der Anfangs-Finanzierungspakete für die neuen Länder in den 90er Jahren. Die Ansprüche summieren sich offenbar auf 1,2 Milliarden Euro. Damit wäre man insgesamt wieder bei Schäubles alter Summe von 8,5 Milliarden Euro. Die Streichung des internen Länder-Finanzausgleichs lehnt Schäuble zudem ab.

Man sei nicht konsensfähig, hieß es daher nun im Bereich der Länder. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) drohte im Handelsblatt mit dem Abbruch der Verhandlungen: „Wir können nicht wieder von vorne anfangen. Lieber machen wir gar nichts.“

Das allerdings würde als großes Scheitern empfunden. In einer Zeit, in der der Erfolg der AfD als Zeichen für das geschwundene Vertrauen vieler Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates gilt, dürften Bundes- und Landesregierung auf einen solchen Misserfolg noch weniger Wert legen als sonst. Seltsam anmutende Angebote der einen und Drohungen der anderen Seite könnten also vor allem eines sein: Verhandlungstaktik.