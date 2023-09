Berlin -Das Timing scheint perfekt: Ausgerechnet am Internationalen Frauentag meldete sich Familienministerin Manuela Schwesig mit einer persönlichen Botschaft zu Wort: „Sehr glücklich“, twitterte sie um 14.26 Uhr. Ihre Tochter Julia war geboren. Das Private ist in diesem Fall durchaus politisch, denn die 41-jährige SPD-Politikerin ist mit ihrer Schwangerschaft offensiv umgegangen. In Interviews gewährte sie bereitwillig Einblick in ihr Familienleben. „Unser achtjähriger Sohn Julian hat sich schon lange ein Geschwisterchen gewünscht. Mir geht es richtig gut“, berichtete sie im vergangenen September.

Wichtig ist ihr auch die politische Botschaft, dass das Kinderkriegen eine gemeinsame Aufgabe von Männern und Frauen ist. Bei der Geburt ihres Sohnes habe sie die Elternzeit übernommen. Nun sei ihr Mann Stefan, der kaufmännische Leiter einer Entsorgungsfirma, dran. „Natürlich schauen bei der Familienministerin alle: Wie macht sie das?“, ist ihr bewusst.

Im Hause Schwesig also geht es so: Am 25. Januar hat sich Schwesig im Berliner Ministerium in den Mutterschutz verabschiedet. Die Geschäfte führt derzeit ihr Staatssekretär. Doch schon am 1. Mai will die Politikerin wieder am Dienstschreibtisch sitzen. Eine Elternzeit ist für Abgeordnete und Minister im Gesetz nicht vorgesehen. Dann übernimmt der Mann Stefan. Ex-Familienministerin Kristina Schröder (CDU) war die Belastung von Baby und Ministeramt irgendwann zu viel geworden. Sie zog sich auf die Abgeordnetenbank zurück. Das hat Schwesig nicht vor.