Bausparkassen dürfen von ihren Kunden während der Darlehensphase keine Kontoführungsgebühren verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in letzter Instanz entschieden. Mit dem Urteil setzte sich die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit einer Klage gegen die Bausparkasse Badenia durch, die eigenen Angaben zufolge bereits seit mehr als 50 Jahren solche Gebühren erhebt. Diese langjährige – und lange unbeanstandete – Praxis hatte die Bausparkasse als Argument für die Rechtmäßigkeit der Kontoführungsgebühr angeführt. Inhaltlich hatte das Institut die Gebühr mit „bauspartechnischer Verwaltung, Kollektivsteuerung und Führung einer Zuteilungsmasse“ begründet und in den Vorinstanzen Recht bekommen.