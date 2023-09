Berlin -Königsberger Klopse haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind ohne größere Mühen zu essen. Kein Säbeln nötig, es reicht oft sogar eine Gabel. Zumindest das Essen dürfte also unproblematisch gewesen sein im Kanzleramt am Mittwoch. Aber selbst das wollte zunächst niemand bestätigen, jedenfalls nicht offiziell.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich zum gemeinsamen Essen im Kanzleramt getroffen.

Die Stimmung zwischen ihnen war bis zuletzt angespannt.

Das Treffen soll in freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen sein.

Es trafen sich da nämlich an den Klops-Tellern zwei, die zurzeit eher wenig miteinander anfangen können: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. Er kritisiert seit Monaten ihre Flüchtlingspolitik in einem Tonfall, der der Kanzlerin den Rücktritt nahelegt beziehungsweise Seehofers CSU den Rückzug aus der Bundesregierung. Sie ignoriert zurück. Beide Lager bekunden intern, den jeweils anderen nicht mehr zu verstehen.

Wirklich höchste Zeit also für ein Treffen und für die Geheimniskrämerei kann man Verständnis haben, wenn man betrachtet, wie die letzten öffentlichen Zusammenkünfte abgelaufen sind: Aus einem gemeinsamen Auftritt nach einer Koalitionsrunde zur Flüchtlingspolitik im Herbst wurde nichts – Seehofer entschuldigte sich wegen einer Beerdigung. Auf dem CSU-Parteitag kanzelte der Parteichef die Vorsitzende der Schwesterpartei so ab, dass selbst einem Teil der CSU unwohl wurde. Auf dem CDU-Parteitag vermied Merkel wiederum, länger als nötig neben Seehofer zu stehen. Auf den CSU-Klausuren im Januar in Wildbad Kreuth ließen beide vor dem Kameras gehörig Platz zwischen sich - drinnen erwarteten Merkel scharfe Angriffe der CSU-Abgeordneten. Seehofer hat am Wochenende explizit offen gelassen, ob seine Partei Merkel erneut als Kanzlerkandidatin unterstützen wird. Ein gemeinsamer Fototermin kann da fast nur zur Farce werden.

Aber ein Treffen dann doch. Angeblich hat Seehofer darauf gedrungen. „Ich will exakt wissen, welche Vereinbarungen auf europäischer Ebene schon stehen und welche weiterverfolgt werden“, hat Seehofer dem Spiegel gesagt. Er hat sich öfters darüber beklagt, an entscheidenden Punkten nicht genügend eingebunden worden zu sein. Trotzdem hat er im selben Interview auch erklärt: „Wir arbeiten vernünftig zusammen.“

Freundschaftliche Atmosphäre

Normal verlaufe es, wenn sich beide träfen, hat Seehofer am Wochenende im Spiegel behauptet. „Wir reden ehrlich miteinander.“ Als Zeugen zur ehrlichen Zusammenarbeit und den Klopsen dazugeladen waren dieses mal Unions-Fraktionschef Volker Kauder, CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt, Kanzleramtschef Peter Altmaier und Finanzminister Wolfgang Schäuble. Dies liegt auch daran, dass es nicht nur um die Flüchtlingspolitik geht – wo beide Positionen zumindest insoweit zementiert scheinen, als Merkel sich weigert, Kurskorrekturen als Wende zu bezeichnen. Zuletzt etwa hat sie angesichts der diversen Grenzschließungen auf dem Balkan und der folgenden Tumulte an den Grenzen relativ lässig erklärt: „Es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten in Griechenland.“

Neben der Flüchtlingspolitik haben CDU und CSU auch noch die Themen Erbschaftssteuer und Leiharbeits-Missbrauch zu besprechen. Bei beiden Themen hat die CSU Einwände – die SPD verweist darauf, dass es eigentlich bereits eine Einigung in der Koalition gegeben habe und die Kanzlerin ein Machtwort sprechen müsse. Angesichts der guten Finanzsituation des Bundes liegt der Versuch nahe, die Lage über finanzielle Zusagen an Bayern zu lösen.

Über all dem hängt, dass zumindest der CDU daran gelegen sein dürfte, den unionsinternen Streit vor den Landtagswahlen am 13. März nicht noch weiter eskalieren zu lassen.

Das Treffen sei in freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen, hieß es hinterher. Das, so scheint es, muss in der Union derzeit schon unterstrichen werden.

Seehofer hat übrigens bislang lediglich angekündigt, den EU-Flüchtlings-Gipfel am 7. März abzuwarten.