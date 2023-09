Leipzig stoppt seinen Negativtrend, Schalke bleibt auf der Erfolgsspur und Gladbach hat den Sprung in die Spitzengruppe verpasst. Außerdem bleiben die Augsburger ohne Sieg, während Hamburg frische Power und Kampfgeist zeigt. Das sind die Partien des 11. Spieltags im Überblick:

RB Leipzig - Hannover 96 2:1 (0:0)

Timo Werner (RB Leipzig) feiert sich nach seinem Tor. AFP

RB Leipzig hat seinen Negativtrend dank Timo Werner gestoppt und nimmt in der Fußball-Bundesliga wieder Kurs auf die Spitze. Der Vizemeister setzte sich zu Hause im Verfolgerduell gegen Aufsteiger Hannover 96 mit 2:1 (0:0) durch und feierte nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder einen Sieg.



Yussuf Poulsen (70.) und Werner (85.) trafen für RB, Jonathas (56.) hatte 96 in Führung gebracht.Der gut gestartete Aufsteiger Hannover 96 musste nach zwei Ligasiegen wieder einen Dämpfer hinnehmen und verpasste einen Startrekord. Die bisherige Bestmarke der 96er nach elf Spieltagen datierte aus dem Jahr 1965, als die Niedersachsen umgerechnet auf 19 Zähler kamen. Nach der Niederlage in Leipzig blieb 96 bei 18 Punkten.

SC Freiburg - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Freiburger Fans fordern auf einem Spruchband die Abschaffung des Videobeweises. dpa

Schalke 04 bleibt auch ohne den verletzten Nationalspieler Leon Goretzka in der Erfolgsspur. Die Königsblauen setzten sich am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:0 (0:0) beim SC Freiburg durch. Damit sind die Schalker seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Der SC verlor dagegen sein erstes Heimspiel nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage.



Der Ex-Freiburger Daniel Caligiuri (62.) traf für die Schalker, die zuletzt viermal in Folge nicht gegen die Breisgauer gewinnen konnten. Der SC bleibt mit lediglich einem Saisonsieg im Tabellenkeller.

Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion waren die Schalker, deren Confed-Cup-Sieger Goretzka aufgrund einer knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel fehlte, in der Anfangsphase unkonzentriert. Die Gäste leisteten sich viele Fehler, Freiburg kam deutlich besser in die Partie.

Bor. Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:1 (0:1)

Gladbachs Jannik Vestergaard (l) und Christoph Kramer während der Partie gegen Mainz. dpa

Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung in die Spitzengruppe verpasst. Der fünfmalige deutsche Meister musste sich gegen den FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Jannik Vestergaard (67.) verhinderte immerhin die dritte Heimniederlage der Gladbacher in dieser Saison. Abdou Diallo (19.) hatte Mainz mit seinem Treffer zuvor vom ersten Auswärtssieg seit dem 25. Februar träumen lassen.

Die Gäste begannen trotz ihrer Auswärtsschwäche vor 52.659 Zuschauern im Borussia-Park mutig. Trainer Sandro Schwarz bot drei Spitzen auf, und seine Mannschaft versteckte sich nicht. Jean-Philippe Gbamin (3.), Suat Serdar (8.) und Pablo De Blasis (12.) prüften Yann Sommer aus der Distanz.



FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Augsburgs Kevin Danso spielt den Ball. dpa

Der FC Augsburg kann gegen Bayer Leverkusen einfach nicht gewinnen. Die bayerischen Schwaben blieben auch im 13. Pflichtspiel-Duell ohne Sieg, retteten aber durch den ersten Bundesligatreffer von Kevin Danso (49.) immerhin ein 1:1 (0:0).



Beide Mannschaften gehen mit 16 Punkten nach elf Spieltagen in die Länderspielpause. Die seit sechs Spielen ungeschlagenen Leverkusener waren durch den sechsten Saisontreffer von Kevin Volland in Führung gegangen (47.).

Hamburger SV - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)

Hamburgs Filip Kostic (r) trifft zum 2-1 gegen Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler. dpa

Mit frischer Power, großem Kampfgeist und der Klasse von Sturmjuwel Jann-Fiete Arp zum erlösenden Heimsieg: Der Hamburger SV hat nach knapp zwei Monaten die verheerende Negativserie durchbrochen und ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gesetzt.



Die Hanseaten setzten sich am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (1:0) gegen den früh dezimierten VfB Stuttgart durch und feierten nach zuletzt sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Partien den insgesamt 500. Liga-Heimsieg. (dpa/sid)

Borussia Dortmund - Bayern München 1:3 (0:2)

Dortmunds Marcel Schmelzer sitzt gestikulierend am Boden. dpa

Mit Traumtoren von Arjen Robben und Robert Lewandowski hat der gnadenlose FC Bayern dem Rivalen Borussia Dortmund im Bundesliga-Spitzenspiel den nächsten Tiefschlag versetzt. Der Tabellenführer gewann ein intensives Duell beim ersten Verfolger dank der individuellen Extraklasse seiner Superstars 3:1 (2:0). Die Münchner rissen dadurch ein Sechs-Punkte-Loch zum BVB, der vor nur vier Spielen seinerseits noch fünf Punkte Vorsprung gehabt hatte.



