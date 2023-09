Köln -Der FC Schalke 04 hat die Siegesserie von Rekordmeister FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga nach zuvor sieben Erfolgen beendet. Mit dem 1:1 (1:1) am Samstag bauten die Münchner ihren Vorsprung auf den ärgsten Verfolger RB Leipzig aber dennoch auf vier Punkte aus: Die Sachsen unterlagen 0:1 bei Borussia Dortmund, das auf Rang drei kletterte. Die TSG Hoffenheim und Hertha BSC feierten nach ihren jüngsten Niederlagen Heimsiege. Gladbach erkämpfte sich gegen Freiburg den zweiten Rückrunden-Sieg im zweiten Spiel, der VfL Wolfsburg enttäuscht im Abstiegskampf weiter.

Bayern lässt erstmals seit November Punkte liegen

Beim ersten Pflichtspiel-Einsatz des Ex-Münchners Holger Badstuber erkämpften sich die Schalker einen Auswärtspunkt beim Tabellenführer. Torjäger Robert Lewandowski brachte den Rekordmeister mit seinem 15. Saisontor per Lupfer in Führung (9. Minute). Abwehrspieler Naldo erzielte nur vier Minuten später seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Königsblauen und glich per Freistoß zum 1:1 aus. Für die Münchener war es der erste Punktverlust in der Liga seit dem 0:1 bei Borussia Dortmund im November. Die Schalker dagegen holten nach den zuletzt schwachen Leistungen einen wichtigen Prestigeerfolg.

Hoffenheim bleibt oben dran

Oben dran bleibt 1899 Hoffenheim nach dem 4:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05. Mark Uth (5.), Marco Terrazzino (82.) und Ádam Szalai (86./90.+1) sicherten den Dreier gegen die Rheinhessen. Die Kraichgauer sind Tabellendritter vor Hertha BSC.

Aubameyang beschert BVB Platz drei

Zumindest für eine Nacht kletterte die Borussia dank des Heimerfolgs auf den Champions-League-Rang drei. Der Rückstand auf den Zweiten RB Leipzig beträgt allerdings immer noch acht Punkte. Die Sachsen verpassten durch die Niederlage die Chance, noch mehr Spannung in den Titelkampf zu bringen. Bei einem Sieg hätte ihr Rückstand auf den FC Bayern noch einen Punkt betragen. Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang erzielte das einzige Tor für den BVB (35.).

Hertha schafft die Trendwende

Die Berliner gewannen nach zwei Niederlagen in diesem Jahr gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 (1:0). Genki Haraguchi (2.) gelang der Siegtreffer, es war das schnellste Bundesliga-Tor des Hauptstadtklubs in den letzten zehn Spielzeiten.

Gladbach kann gegen Freiburg nachlegen

Borussia Mönchengladbach konnte nach dem 3:2 vor Wochenfrist in Leverkusen gegen den SC Freiburg nachlegen. Im Borussia-Park schafften die Fohlen ein 3:0 (0:0). Kapitän Lars Stindl (73.), schon in der BayArena zweifacher Torschütze, traf zum erlösenden 1:0. Raffael (78.) und Patrick Herrmann (90.+2) beseitigte letzte Zweifel.

Modeste verwandelt Elfmeter

Anthony Modeste war einmal mehr der Matchwinner für den 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Der Franzose verwandelte den von Torwart Diego Benaglio an ihm verursachten Foulelfmeter (81.) zum Sieg. Modeste hat jetzt ebenfalls 15 Treffer auf dem Konto. Erstmals seit 2011 saß der ehemalige FC-Präsident Wolfgang Overath wieder auf der Tribüne des RheinEnergie-Stadions. Anfang der Woche hatte es ein Versöhnungsgespräch zwischen Kölns Klub-Präsident Werner Spinner und seinem Vorgänger Overath, Weltmeister von 1974, gegeben.

HSV mit wichtigem Sieg

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hatte bereits am Freitag der Hamburger SV mit 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Ausgerechnet die Leverkusener Leihgabe Kyriakos Papadopoulos (76.) erzielte per Kopf das Siegtor für die Hanseaten. „Wir müssen jetzt nicht jubeln, sondern weiterarbeiten. Wir haben doch nur einen Schritt gemacht“, sagte der Grieche. Die neuerliche Pleite hat die Krise beim Champions-League-Starter aus Leverkusen noch verschärft. In Hamburg schmerzlich vermisst wurde Mittelfeld-Ass Hakan Calhanoglu. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die viermonatige Sperre für den Hellenen bestätigt, Calhanoglu wird in dieser Saison nicht mehr für Bayer zum Einsatz kommen. (sid)