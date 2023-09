Köln -Borussia Dortmund hat gegen den Revierrivalen FC Schalke 04 einen Erfolg verpasst und ist nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga nun seit vier Spielen ohne Sieg. Mit jetzt 15 Punkten belegt der BVB nach den Samstag-Partien des neunten Spieltages den fünften Rang und hat acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Schalke setzte seinen Aufwärtstrend mit nun acht Punkten aus den vergangenen vier Partien dagegen fort. Die mit fünf Niederlagen gestarteten Gelsenkirchener belegen jetzt den zwölften Rang.

Lewandowski und Robben in Top-Form

In Augsburg stellten Robert Lewandowski (19.) und Arjen Robben (21.) mit einem Doppelschlag schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Bayern-Sieg. Mit seinem siebten Saisontor (48.) machte Lewandowski alles klar. Ja-Cheol Koo (67.) verkürzte auf 1:3. Im DFB-Pokal unter der Woche hatte der FC Bayern ebenfalls mit 3:1 gegen die Augsburger gewonnen.

Zweit Tore, eine Vorlage gegen Augsburg: Robert Lewandowski AFP

Bayer schafft die Wende

Die Wolfsburger gingen gegen Leverkusen durch Maximilian Arnold (37.) in Führung. Admir Mehmedi (79.) und Tin Jedvaj (83.) drehten die Partie mit ihren späten Toren. Das Spiel bei den Wölfen bedeutete für Leverkusen ein Erfolgserlebnis nach der 0:3-Heimpleite gegen Hoffenheim vor Wochenfrist und dem Pokal-K.o. beim Drittligisten Sportfreunde Lotte in dieser Woche. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) müssen die Bayer-Profis in der Champions League bei Tottenham Hotspur antreten.

Leipzig bleibt Bayern-Jäger

Weiter ungeschlagen bleibt Aufsteiger Leipzig, der allerdings den Abwehrriegel der Darmstädter Lilien lange Zeit nicht knacken konnte. Joker Marcel Sabitzer (57./82.) erlöste die Sachsen in der zweiten Halbzeit. Es war am 9. Spieltag der sechste Sieg für die Roten Bullen bei drei Unentschieden.

Nix zu holen für Werder Bremen

In Bremen schossen Maximilian Philipp (29.) und Vincenzo Grifo (39., Foulelfmeter) die Breisgauer zur Halbzeit 2:0 in Front. Santiago Garcia (67.) gelang das Anschlusstor für die Hanseaten. Amir Abrashi (75.) sorgte für den Endstand.

Ingolstadt bleibt im Keller

Der FSV Mainz 05 setzte sich gegen den FC Ingolstadt mit 2:0 (0:0) durch. Yunus Malli (51., Foulelfmeter) markierte das Führungstor für die Rheinhessen. Levin Öztunali (85.) machte alles klar. Ingolstadts Max Christiansen sah wegen wiederholten Foulspiels (86.) die Gelb-Rote Karte. (sid, dpa)