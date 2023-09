Frankfurt/Main -Der frühere Frankfurter Trainer Christoph Daum hat zwar eine hohe Meinung von Niko Kovac, traut aber selbst seinem ehemaligen Schützling eine sportliche Rettung der Eintracht kaum zu. „Die Situation heute ist vergleichbar mit der Lage, die ich 2011 bei der Eintracht vorgefunden habe. Im Grunde kann man keinem Trainer ruhigen Gewissens raten, in so einer Lage einzusteigen, weil die Zeit viel zu kurz ist, um wirklich Einfluss zu nehmen“, sagte Daum dem „Kicker“ (Donnerstag).

Eintracht Frankfurt steckt im Abstiegskampf.

Ex-Trainer Christoph Daum glaubt nicht an die Rettung der Hessen.

„Die Mannschaft hat auch diesmal mit gewissen Führungsproblemen zu kämpfen, die Typen, die in so einer Situation Führung übernehmen müssten, fehlen angeschlagen oder verletzt.“

Daum konnte 2011 Abstieg nicht verhindern

Daum übernahm die Frankfurter in der Saison 2010/11 sieben Spieltage vor Schluss, konnte den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga aber nicht verhindern. Ähnlich ist die Situation jetzt: Kovac, der unter Daum von 1996 bis 1999 bei Bayer Leverkusen spielte, wurde im März neuer Trainer der Eintracht und ist mit dem Verein aktuell nur Vorletzter.

„Ich weiß, dass Niko Kovac alles in seiner Macht stehende tun wird, die Klasse zu erhalten“, sagte Daum. Sowohl er als auch sein Bruder Robert „waren sehr wissbegierige Spieler. Bei Niko kann ich mich an einige Diskussionen erinnern, wo man erkannte, dass er Fußball denkt und nicht nur spielt. Der Weg in den Trainerjob war vorgezeichnet.“ (dpa)