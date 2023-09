Hoffenheim -Aufsteiger RB Leipzig ist mit einem verdienten Remis in seine Premierensaison im Fußball-Oberhaus gestartet. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl rettete am Sonntagabend zum Abschluss des Auftaktspieltages in der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim ein 2:2 (0:0).

Lukas Rupp brachte die Hoffenheimer vor 24 188 Zuschauern in der 55. Minute in Führung. Dominik Kaiser gelang drei Minuten später der Leipziger Ausgleich. Mark Uth erzielte die erneute Führung für die Kraichgauer (83.). Marcel Sabitzer traf kurz vor Schluss zum 2:2-Endstand. Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick konnte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte einen Punkt nach Sachsen mitnehmen. (dpa)