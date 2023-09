Berlin -Der FC Bayern München hat im Bundesliga-Titelrennen die Nerven bewahrt und zum 29. Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac siegte am 34. und letzten Spieltag gegen dessen Ex-Team Eintracht Frankfurt 5:1 (1:0) und machte damit den letzten Schritt zum siebten Titelgewinn in Serie. Durch den Münchner Erfolg war das 2:0 (1:0) von Verfolger Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach wertlos.

„Besser kann man solch ein Finale nicht schreiben“, sagte Bayern-Coach Kovac beim Pay-TV-Sender Sky. „Darauf haben wir hingearbeitet. Das war keine einfache Saison. Was die Mannschaft nach der ganzen Kritik geleistet hat, ist aller Ehren wert. Wir haben uns zusammengerissen. Das zeigt die Qualität der Mannschaft.“

Kovac: „Ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht“

Kovac ließ durchblicken, dass er Trainer der Münchner bleiben darf. „Ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht“, betonte der Coach und sprach von „Informationen aus ersten Hand.“ Am Vortag hatte es Gerüchte über die Ablösung des Trainers gegeben - ungeachtet des Ausgangs der Saison.

Nach dem Sieg am Samstag war Kovac von der Südtribüne gefeiert worden. „Das berührt einen. Das Publikum hat ein gutes Gefühl. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“, sagte der 47-Jährige, der als zweiter Münchner nach Franz Beckenbauer als Spieler und Trainer Meister wurde.

Die Bayern liegen damit in der Endabrechnung zwei Punkte vor dem BVB, der zwischenzeitlich mal einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den Favoriten aufgewiesen hatte. Hinter dem Bundesliga-Top-Duo sowie dem Dritten RB Leipzig sicherte sich Bayer Leverkusen durch ein 5:1 (2:1) bei Hertha BSC den vierten Champions-League-Platz. Für Gladbach bleibt die Teilnahme an der Europa League, genauso wie für den VfL Wolfsburg, der den FC Augsburg 8:1 (3:0) abfertigte. Frankfurt erreichte die Europa-League-Qualifikation.

Ribéry und Robben verabschiedet

Im Saisonfinale war die Eintracht chancenlos. Kingsley Coman brachte die Bayern mit seinem Tor bereits früh auf Titelkurs (4.). Nur die mangelhafte Chancenverwertung der Gastgeber und Keeper Kevin Trapp hielten die Frankfurter noch im Spiel. Nachdem Sebastien Haller für die Eintracht zwischenzeitlich sogar ausgeglichen hatte (50.), beseitigten Davida Alaba (53.), Renato Sanches (58.) sowie die eingewechselten Franck Ribéry (72.) und Arjen Robben (78.) letzte Zweifel am Titelgewinn. Einen weiteren Grund zum Feiern hatte beim FC Bayern Stürmer Robert Lewandowski, der zum vierten Mal Bundesliga-Torschützenkönig wurde.

Wehmut kam bei den beiden Altstars Ribéry und Robben auf, die am Samstag in der Allianz Arena verabschiedet wurden. „Was beide geleistet haben, war sensationell. Sie haben eine Ära geprägt“, lobte Trainer Kovac, der aber „sportlich entscheiden“ musste und daher auf beide in der Startelf verzichtete.

Dortmund gewinnt gegen Gladbach

Derartige Überlegungen gibt es in Dortmund nicht, auch wenn Lucien Favre mit seiner Mannschaft den Meistertitel noch verspielte. In Gladbach gewann der BVB durch Tore von Jadon Sancho (45.) und Marco Reus (54.). Der Dortmunder Führungstreffer sorgte für Diskussionen, die Gladbacher wähnten den Ball bei der Vorlage von BVB-Kapitän Marco Reus im Aus. „Wir wollten uns vernünftig von den Fans verabschieden. Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir haben die Meisterschaft nicht heute verloren“, sagte Dortmunds Mittelfeldstar Axel Witsel.

Im Gegensatz zum Titelkampf war am Tabellenende bereits in der Vorwoche alles klar. Hannover 96, das 1:2 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf verlor, verabschiedet sich nach zwei Jahren wieder in die 2. Liga. Gleiches gilt für Schlusslicht 1. FC Nürnberg, der zum Abschluss beim SC Freiburg 1:5 (0:2) unterlag und nach nur einem Jahr wieder zweitklassig ist.

Bayer Leverkusen spielt Champions League

In der Relegation nachsitzen muss der VfB Stuttgart, der beim FC Schalke 04 0:0 spielte. Auf Schalker Seite saß Huub Stevens zum letzten Mal auf der Bank, seine Mission Klassenerhalt hat der Niederländer erfüllt. Im Sommer macht er Platz für David Wagner.

Leverkusen zog dank der Tore von Kai Havertz (28.), dreimal Lucas Alario (38., 72. und 88.) und Julian Brandt (54.) bei einem Gegentor von Valentino Lazaro (34.) in die Königsklasse ein.

Wolfsburg kam durch drei Tore von Wout Weghorst (21., 37. und 55.) sowie Robin Knoche (42.), Daniel Ginczek (57.), Elvis Rexhbecaj (60.), Josip Brekalo (85.) und einem Eigentor von Kevin Danso (89.) zu einem Kantersieg und ist damit nächste Saison international vertreten. 1899 Hoffenheim verlor 2:4 (2:0) beim FSV Mainz 05 und verpasste damit ebenso die Europacup-Teilnahme wie Werder Bremen ungeachtet des 2:1 (1:0) gegen RB Leipzig.