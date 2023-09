Fußball-Rekordmeister Bayern München liegt nach dem 12. Bundesliga-Spieltag neun Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Während der BVB beim FSV Mainz 05 2:1 (0:0) gewann, kam der FC Bayern gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf über ein 3:3 (2:1) nicht hinaus. Dodi Lukebakio (90.+3) traf für die Gäste und erzielte seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag. Die Bayern rangieren weiter auf Position fünf.

Das Führungstor für den BVB erzielte der zwei Minuten zuvor eingewechselte Spanier Paco Alcacer (66.), Robin Quaison (70.) glich für die Rheinhessen aus. Doch Lukasz Piszczek (76.) sicherte den Dreier.



Mal wieder als Joker erfolgreich: Dortmunds Paco Alcacer. picture alliance/dpa

Zunächst auf Platz zwei hinter den Borussen schob sich Eintracht Frankfurt durch das 3:1 (1:0) beim FC Augsburg nach vorne. RB Leipzig musste sich beim VfL Wolfsburg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die TSG Hoffenheim verspielte beim 3:3 (2:1) bei Hertha BSC eine 3:1-Führung.

Tore von Müller und Süle reichen nicht

Thomas Müller (20./58.) und Niklas Süle (17.) sorgten für die vermeintliche Entscheidung zugunsten der Münchner, die Rheinländer konnten durch Lukebakio (44./77.) zweimal verkürzen, ehe der Belgier in der Nachspielzeit ein drittes Mal zuschlug.



Musste gegen Düsseldorf drei Mal hinter sich greifen: Bayern-Keeper Manuel Neuer. picture alliance/dpa

Jonathan de Guzman (1.) sorgte per Blitztor für die Eintracht-Führung in Augsburg. Sebastien Haller (47.) mit Saisontor Nummer neun erhöhte auf 2:0. In der Torjägerliste liegt Haller nun gleichauf mit seinem Teamkollegen Luka Jovic und Alcacer. Ante Rebic (68.) sorgte für das 3:0. Sergio Cordova (90.) gelang das Ehrentor für den FCA.



Hoffenheim verspielt Führung

Kerem Demirbay (1.) und Andrej Kramaric (9.) schafften ebenfalls eine rasche 2:0-Führung der Hoffenheimer im Berliner Olympiastadion. Die Herthaner verkürzten durch Vedad Ibisevic (12.) auf 1:2. Ermin Bicakcic (55.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mathew Leckie (71.) gelang der Treffer zum 2:3. Valentino Lazaro (87.) sicherte der alten Dame einen Punkt.

In Wolfsburg brachte Jerome Roussillon (50.) die Gastgeber gegen Leipzig auf die Siegerstraße.



Die Samstagsspiele werden am Abend (18.30 Uhr/Sky) durch das Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg komplettiert.

Am Freitagabend hatte Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) gewonnen. Kevin Volland (76./81.) traf für die Werkself. „Kevin ist absolut verlässlich, weil er sich immer reinhaut, immer anspielbar ist und einfach extrem viel arbeitet. Mich freut es, dass er nach der vergebenen Großchance noch die zwei Tore gemacht hat“, resümierte Bayer-Coach Heiko Herrlich. (sid)