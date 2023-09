Köln -Tabellenschlusslicht Hannover 96 hat das Abstiegsduell bei Werder Bremen verloren, womit der Rückstand auf die Hanseaten auf zehn Punkte angewachsen ist. Die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf, der an seine langjährige Wirkungsstätte zurückkehrte, verlor 1:4 (1:2) im Weser-Stadion.

Auch der Tabellenvorletzte 1899 Hoffenheim konnte nicht punkten und unterlag beim VfB Stuttgart 1:5 (0:2).

Tief im Tabellenkeller rangiert auch Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 (0:1) gegen den FC Ingolstadt.

Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) stehen sich im Bundesliga-Hit der Tabellenzweite Borussia Dortmund und Spitzenreiter Bayern München gegenüber. Durch das 1:2 der Bayern zu Hause am vergangenen Mittwoch gegen Mainz hatte Dortmund (2:0 in Darmstadt) den Rückstand auf den Rekordmeister auf fünf Zähler verkürzen können.

Schalke 04 konnte im Westschlager beim 1. FC Köln durch das 3:1 (2:1) drei Punkte einfahren und verbesserte sich auf Rang vier. Im Kampf um das international Geschäft feierte auch der VfL Wolfsburg durch ein 2:1 (2:1) gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Sieg und zog an Bayer Leverkusen vorbei.

Werkself holt Punkt in letzter Minute

Die Werkself verhinderte in letzter Sekunde eine weitere Pleite und rettete noch ein3:3 (0:2) beim FC Augsburg. Der Südkoreaner Ja-Cheol Koo war dreifacher Torschütze des FCA (5./44./58.), Nationalspieler Karim Bellarabi (60.), Paul Verhaegh (80., Eigentor) und Hakan Calhanoglu (90.+3, Handelfmeter) schossen die Bayer-Treffer. Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw sah wegen Handspiels (90.+2) die Rote Karte. Bayer-Trainer Roger Schmidt, der zum dritten und letzten Mal ein Innenraumverbot verbüßen musste, war nicht im Stadion anwesend, sondern zog es vor, Europa-League-Gegner FC Villarreal am Samstagabend in Augenschein zu nehmen. Per Privatjet war er in Richtung Spanien aufgebrochen. Als Schmidt-Ersatz in Augsburg fungierte wiederum und letztmals Assistenz-Trainer Markus Krösche. Er holte in Augsburg seinen ersten Punkt.

Pizarro trifft doppelt

In Bremen schossen Fin Bartels (18.) und Oldie Claudio Pizarro (26.) einen 2:0-Vorsprung heraus. Für den 37-jährigen Peruaner Pizarro war es das 100. Bundesliga-Tor für die Werderaner, womit er nur noch einen Treffer hinter Rekordmann Marco Bode rangiert. Insgesamt war es Bundesliga-Tor Nummer 187 für Pizarro. Kenan Karaman (45.) verkürzte für die Hannoveraner. Auf Vorarbeit von Pizarro stellte Theodor Gebre Selassie (56.) den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Zlatko Junuzovic (67.) sorgte für den Endstand.

VfB mit Kantersieg

Den VfB brachten Georg Niedermeier (6./51.), Lukas Rupp (42.) Filip Kostic (78.) und Timo Werner (83.) auf die Siegerstraße. Hoffenheim kam durch Andrej Kramaric (73.) zum Ehrentreffer.

Schalke effizienter als Köln

Für Schalke trafen in Köln Klaas-Jan Huntelaar (2., Foulelfmeter) und Max Meyer (24.). Leonardo Bittencourt (33.) konntefür den FC zwischenzeitlich verkürzen. Der eingewechselte Franco Di Santo (76.) traf zum Endstand.

Russ rettet Frakfurt einen Punkt

Moritz Hartmann (8., Handelfmeter) brachte Ingolstadt in Frankfurt 1:0 in Führung. Marco Russ (69.) schoss den Ausgleich für die Riederwälder. Ingolstadts Pascal Groß sah wegen wiederholten Foulspiels (69.) die Gelb-Rote Karte.

Wolfsburg mit glücklichem Sieg

In Wolfsburg sorgten Julian Draxler (15.) und der Ex-Gladbacher Max Kruse (17.) per Doppelschlag für einen 2:0-Vorsprung der Wölfe. Raffael (23.) verkürzte für die Gladbacher. (sid)