Köln -Alle Spiele, alle Tore: Seit Jahren bewirbt Sky seine Übertragung der Fußball-Bundesliga mit dem Slogan, der das Aushängeschild des Bezahl-Senders beschreibt: Live-Fußball. In der nächsten Saison wird sich daran nichts ändern.

Die DFL wird die TV-Rechte an der Bundesliga ab der Saison 2017/18 neu vergeben.

Wir erläutern den Stand der Vergabe und geben einen Einblick, wie die Bundesliga im TV küngtig aussehen könne.

Aber was geschieht danach? Vor kurzem hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die TV-Rechte an der Bundesliga für vier Jahre ab der Saison 2017/18 ausgeschrieben. Nun droht Sky der Verlust seines Flaggschiffes. Denn die Konkurrenz ist aufgewacht. Bis die Rechte vergeben werden, was vor Beginn der Europameisterschaft in Frankreich am 10. Juni geschehen soll, wird ein beispielloses Wettbieten um die Rechtepakete erwartet.

Was ist ausgeschrieben?

Die DFL hat acht Rechtepakete für die Live-Berichterstattung inklusive Zusatzrechten wie anschließender Highlight-Berichte sowie neun Pakete, die ausschließlich eine zeitversetzte Highlight-Berichterstattung umfassen, ausgeschrieben. Die DFL, die im Namen aller Profivereine die Medienrechte vermarktet, verspricht sich, bei den Einnahmen erstmals die Milliarden-Grenze zu knacken. Derzeit sind es 663 Millionen Euro.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie läuft das Verfahren?

Die DFL legt für sämtliche Rechtepakete Vorbehaltspreise fest. Diese werden jedoch nur dem Bundeskartellamt mitgeteilt. Falls in der ersten Bieterrunde das Höchstgebot für ein Paket den Vorbehaltspreis erreicht oder überschreitet und das zweithöchste Gebot um mehr als 20 Prozent unter dem Höchstgebot liegt, nimmt der Ligavorstand das Höchstgebot an.

Andernfalls wird das Paket in einer zweiten Bieterrunde erneut angeboten. Dort würde die DFL Reservationspreise festlegen, die ebenfalls nicht öffentlich kommuniziert werden. Sollten Gebote abgegeben werden, die diese Reservationspreise übersteigen, wird das höchste Gebot angenommen, wenn das zweithöchste Gebot für dasselbe Paket mehr als 20 Prozent geringer ist. Andernfalls liegt die Entscheidung über die Annahme im Ermessen des Ligavorstands.

Wer bietet mit?

Sky ist Favorit. Natürlich möchte der Sender die Rechte an der Live-Übertragung behalten. Aber nie war die Konkurrenz so groß und mächtig wie jetzt. So soll etwa die Telekom ein Angebot planen, um ihren Entertain-Service mit der Bundesliga aufzuhübschen. Interesse hat auch RTL, das auf Nachfrage dieser Zeitung ein „veritables Interesse an großen Fußballrechten“ bestätigt – wobei es dem Kölner Sender wohl darum geht, Highlight-Berichterstattung zu übernehmen.

Darum bemüht sich auch die ARD, deren „Sportschau“ ohne Profifußball nicht vorstellbar ist. Zudem gibt es ein Paket, das dem ZDF ermöglichen würde, sein „Sportstudio“ wie bisher zu produzieren. Wie ernst die Lage für die öffentlich-rechtlichen Sender ist, zeigte jedoch jüngst die Ausschreibung der Rechte an den Olympischen Spielen. Die sind ab 2018 nicht mehr exklusiv im Ersten und im ZDF zu sehen, denn der US-Riese Discovery, zu dem Eurosport gehört, hat sich die Rechte gesichert, und damit nicht genug – Discovery bestätigt dieser Zeitung: „Wir werden uns die Bundesliga-Optionen für Deutschland genau ansehen.“

Als Konkurrent wird auch Amazon gehandelt. Außerdem die britische Perform-Gruppe, zu der die Internetplattform „spox.com“ gehört und die Sky bereits die Rechte an der englischen Premier League ab der nächsten Saison abgeluchst hat. Als weiterer Interessent gilt die Constantin Medien AG mit ihrem Spartensender Sport 1.

Was ändert sich für die Zuschauer?

Die neue Ausschreibung enthält ein Alleinerwerbsverbot, wonach ein Bieter nicht mehr über alle Verbreitungswege alle Live-Rechte erwerben kann. Das ist ein vom Bundeskartellamt in Form einer „No Single Buyer Rule“ geforderter Schritt gegen die Monopolstellung von Sky und bedeutet: Kauft Sky alle Rechte für Satellit- und Kabel-Übertragungen im Fernsehen, dann darf der Sender sein Internet-Angebot „SkyGo“ nicht mit Bundesliga-Fußball anbieten.

Möglich ist auch, dass Sky nicht alle TV-Live-Rechte kauft, zum Beispiel auf die Spiele am Freitagabend verzichtet. Dann müssten Zuschauer, die alle Spiele sehen wollen, künftig zwei oder mehr Anbieter abonnieren.

Und welche Änderungen gibt es für die Zuschauer?

Gegen den Willen von Fan-Initiativen wird es pro Saison fünf Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr sowie – das ist ganz neu in der Ersten Liga – fünf am Montag um 20.15 Uhr geben.