Titelverteidiger Bayern München hat nach 19 Stunden den 1. FC Köln wieder als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga abgelöst. Zum Wiesn-Auftakt gewann der Rekordmeister im bayerischen Duell gegen den FC Ingolstadt mühevoll mit 3:1 (1:1) und lag sogar 0:1 im Hintertreffen.

FC Bayern wieder vorne

Am Freitagabend hatte der FC erstmals nach 20 Jahren zumindest wieder vorübergehend die Spitzenposition durch ein 3:0 (3:0) gegen den SC Freiburg erobert. Dario Lezcano (8.) hatte die Schanzer in der Allianz Arena in Führung gebracht. Robert Lewandowski (12.) glich per Lupfer mit seinem fünften Saisontreffer aus. Xabi Alonso (50.) und Rafinha (84.) sicherten den Sieg des Doublegewinners.

Köln bleibt allerdings zunächst mit sieben Punkten Tabellendritter. Die Bayern haben neun Zähler nach drei Runden auf dem Konto. Vizemeister Borussia Dortmund setzte sich gegen Darmstadt 98 souverän mit 6:0 (1:0) durch. Gonzalo Castro (7.) markierte das frühzeitige Führungstor für die Westfalen, bei denen Trainer Thomas Tuchel nach dem 6:0 in der Champions League bei Legia Warschau kräftig rotierte.

Borussia Dortmund setzte sich gegen Darmstadt 98 souverän mit 6:0 (1:0) durch. Bongarts/Getty Images

Adrian Ramos (48.), Christian Pulisic (54.), erneut Castro (78.), Sebastian Rode (85.) und Emre Mor (88.) schossen den Kantersieg heraus. Darmstadts Peter Niemeyer sah wegen wiederholten Foulspiels (57.) die Gelb-Rote Karte. Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen unterlag nach dem 2:2 gegen ZSKA Moskau in der Königsklasse 1:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt.

Alexander Meier trifft wieder

Alexander Meier (53.) schoss die Hessen in Führung. Der Mexikaner Javier Chicharito Hernandez (60.) glich für den Werksklub aus. Marco Fabian (79.) erzielte das Siegtor für die Riederwälder. Hernandez (88.) setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten. Bundesliga-Neuling RB Leipzig erkämpfte sich beim Erstliga-Dino Hamburger SV durch ein 4:0 (0:0) den zweiten Sieg und hat nun schon sieben Zähler auf dem Konto.

Der frankfurter Stürmer Alexander Mayer freut sich über sein zweites Saisontor. Bongarts/Getty Images

Die Sachsen sind Tabellenzweiter. Timo Werner (72./77.), Emil Forsberg (66., Foulelfmeter) und Davie Selke (90.+2) trafen für die Leipziger, die vor Wochenfrist den BVB 1:0 geschlagen hatten. 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg trennten sich 0:0. Eine Woche nach dem Torfestival beim 4:4 in Mainz sparten die Kraichgauer diesmal mit Toren.

Gomez geht leer aus

Auf seinen ersten Bundesliga-Treffer für die Wölfe muss Mario Gomez weiter warten. Der EM-Teilnehmer ging in Sinsheim wie schon zuletzt gegen den 1. FC Köln leer aus. Große Begeisterung herrschte derweil beim FC nach dem Erklimmen der Tabellenspitze - wenn auch nur für 19 Stunden.

„Es ist ja klar, dass in dieser Stadt jetzt alle kopf stehen“, sagte Trainer Peter Stöger, „wir müssen halt lernen, damit umzugehen.“ Und Marco Höger brachte die Stimmungslage in der Mannschaft beim Blick auf die Tabelle auf den Punkt. „Das ist eine schöne Randnotiz“, sagte der Mittelfeldspieler: „Aber wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen.“

Bremer verlieren in Mönchengladbach

Werder Bremen und Chefcoach Viktor Skripnik haben ein weiteres Debakel erlebt. Der Tabellenletzte verlor am Samstagabend mit 1:4 (0:4) bei Borussia Mönchengladbach. Für das Team und den Trainer wird die Situation damit immer bedrohlicher.

Thorgan Hazard (11./17. Minute) und Raffael (21., Foulelfmeter/41.) sorgten vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park für ein Debakel des viermaligendeutschen Meisters. Der Olympia-Zweite Serge Gnabry erzielte mit dem 1:4 (73.) seinen Premierentreffer in Liga eins.