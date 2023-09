Köln -Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte so einige Überraschungen zu bieten. Es taten sich Matchwinner hervor, die wohl nur die Wenigsten auf dem Zettel hatten. Aber es gab auch Verlierer.

Die Gewinner

Maximilian Philipp (SC Freiburg)

Bisher galt der gebürtige Berliner Maximilian Philipp als eher schüchtern. Nach dem ersten Doppelpack seiner jungen Bundesligakarriere zeigte der 22 Jahre alte Stürmer des SC Freiburg jedoch ungewohnte Entertainer-Qualitäten. Für die Freiburger Fans gab der U-21-Nationalspieler nach dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach den Vorsänger. Zuvor hatte der ehemalige Balljunge aus dem Berliner Olympiastadion eine besondere Woche mit zwei Toren gekrönt. Beim 3:1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach traf Phillipp gleich zweimal aus der Distanz.

Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim)

Nicht in der Startaufstellung, und dennoch der entscheidende Mann auf dem Feld für die TSG aus Hoffenheim. Nach einer guten halben Stunde kam der ehemalige FC-Spieler für den überforderten Verteidiger Fabian Schär. Der Spielstand: 0:3. Mit einem Doppelpack im zweiten Durchgang stellte Uth den Spielstand mit sehenswerten Treffern von 1:4 auf 3:4. Die Partie endete 4:4 und mit einem Punktgewinn für die TSG.

Joel Pohjanpalo (Bayer 04 Leverkusen)

In der 72. Minute beim Stand von 0:1 gegen den HSV eingewechselt. Einen lupenreinen Hattrick zum Sieg für Bayer 04 Leverkusen erzielt. Und dann wieder Duschen gegangen. So einfach muss man es sagen, denn ebenso einfach schoss der Finne an diesem Nachmittag den Ball ins Tor. Mit Glück hatte das eher wenig zu tun. Tor Nummer zwei könnte ohne Zweifel zum Tor des Monats zur Auswahl stehen. Besser kann eine Bewerbung eines Einwechselspielers kaum sein.

Keita/Burke (RB Leipzig)

Die beiden Königstransfers von RB Leipzig haben sich schneller als erwartet bezahlt gemacht. Dabei könnten die für mehr als 30 Millionen verpflichteten Neuzugänge Naby Keita und Oliver Burke unterschiedlicher kaum sein. Zierlich und zurückhaltend, das ist der 21 Jahre alte Keita aus Guinea. Groß gewachsen, muskelbepackt und immer für einen lockeren Spruch zu haben - so präsentiert sich der Schotte Burke. Mit ihrer Co-Produktion zum 1:0-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund hat das Duo die Leipziger Euphorie um den neuen Fußball-Bundesligisten noch einmal potenziert.

Joshua Kimmich (FC Bayern)

Der aufstrebende Nationalspieler war der Lieblings-Youngster von Ex-Trainer Pep Guardiola. Bei der EM konnte er sich als Rechtsverteidiger in die Herzen der Fußballfans spielen. Doch unter dem neuen Bayern-Coach Carlo Ancelotti schienen schwierigere Zeiten auf den 21-Jährigen zuzukommen. Mit der Verpflichtung des 35-Millionen-Mannes Renato Sanchez wurde die Konkurrenz im Bayern-Mittelfeld vergrößert. Routinier Xabi Alonso gilt als Denker und Lenker neben den Stammkräften Vidal und Thiago. Doch als Einwechselspieler gegen den FC Schalke überzeugte Kimmich vom Fleck weg. Dem 1:0 von Robert Lewandwoski ging eine Balleroberung von Kimmich voraus. Das 2:0 markierte Kimmich selbst. Ein starkes Zeichen an die Konkurrenz.

Die Verlierer

Der BVB

Egal, ob Lukasz Piszczek, Marc Bartra oder Sebastian Rode, immer wieder rollte der Ball zum Gegner. In der Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig „passierten teilweise Fehler aus Ungeduld, teilweise aus technischen Mängeln“, kritisierte BVB-Coach Thomas Tuchel. Aus einem Fehler Rodes resultierte auch der späte Gegentreffer für Leipzig. Es scheint: Die Integration der insgesamt acht neuen Spieler dürfte doch noch eine Weile dauern. Selbst den undankbaren Titel als „Bayern-Jäger“ haben die Dortmunder mit diesem Auftritt verspielt.

Karim Bellarabi (Bayer 04 Leverkusen)

Nach zehn Sekunden war das Spiel für Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi vorbei. Der erste Zweikampf, ein Spreizschritt, und der Offensivspieler von Bayer Leverkusen konnte gegen den Hamburger SV aufgrund eines Muskelbündelrisses mit Sehnenbeteiligung wieder in der Kabine verschwinden. Wohl kaum ein anderer Bundesliga-Profi vor Bellarabi verletzte sich derart früh. Und der pfeilschnelle Außenbahnspieler wird Bayer wochenlang fehlen. Trainer Roger Schmidt rechnet in den sechs Spielen vor der Länderspiel-Pause im Oktober nicht mehr mit ihm. „Das ist tragisch, weil er für uns nicht zu ersetzen ist“, sagte der Coach.

