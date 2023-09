Frankfurt/Main -Droht der Bundesliga der nächste Wettskandal? Über einen Zeitraum von fünf Jahren soll es im deutschen Oberhaus zu auffälligen Wetten gekommen sein. Das geht aus einer Studie der Universitäten Bielefeld, Pennsylvania und West Virginia hervor, über die das WDR-Magazin „Sport inside“ berichtet.



Laut einer Studie soll es über fünf Jahre lang auffällige Wetten gegeben haben.

Drei Bundesliga-Schiedsrichter, deren Namen nicht genannt werden, stehen dabei im Mittelpunkt.

HIER KÖNNEN SIE DIE KOMPLETTE STUDIE NACHLESEN

Konkret gehe es um Spiele, die von drei Schiedsrichtern geleitet wurden, deren Namen nicht genannt werden. Untersucht wurden die Wetteinsätze beim britischen Anbieter Betfair auf 1251 Bundesligaspiele von der Saison 2010/11 bis einschließlich der Saison 2014/15, im Fokus standen Wetten darauf, ob mehr oder weniger als 2,5 Tore fallen.



Auffällige Wetten in der Bundesliga - Es gibt Hinweise auf Wettbetrug und Korruption. Von @bpbest und @miostermann. https://t.co/lTnNqQmptH — @wdrsportinside (@wdrsportinside) February 24, 2017

Bei den drei Schiedsrichtern (von insgesamt 26) sollen die Wettbeträge auf diese Wetten signifikant höher gewesen sein als bei den anderen Unparteiischen. Ob manipuliert wurde, beweise die Studie aber nicht. „Der Rückschluss ist nicht möglich, dass man sagt, das ist definitiv Wettbetrug oder Wettbetrug würde hier vorliegen. Aber man beobachtet statistische Eigenschaften, die man auch erwarten würde, falls es Wettbetrug gäbe“' sagte Christian Deutscher, Sportökonom der Universität Bielefeld und Mitautor der Studie.



DFB verweist auf „Sportradar“

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verwies darauf, dass das eigene Überwachungssystem - seit 2005 arbeitet der Profifußball mit „Sportradar“ zusammen - keinen Alarm geschlagen habe. Seit 2005 sei „kein Spiel der Bundesliga oder 2. Bundesliga als manipulationsverdächtig eingestuft“ worden.



Robert Hoyzer bei der Arbeit. imago/Camera 4/

Fall Hoyzer war der größte Wettskandal

Der ehemalige Unparteiische Robert Hoyzer, der im Januar 2005 seine vorsätzlichen Fehlentscheidungen bei Pokal- und Zweitliga-Spielen gestand, saß wegen Beihilfe zum Betrug 14 Monate im Gefängnis. 67.000 Euro hatte er von der Wettmafia für seine „Dienste“ erhalten.

Die Haftstrafe trat Hoyzer am 18. Mai 2007 an, wurde 2008 wegen guter Führung aber vorzeitig entlassen. Außergerichtlich hatte der Ex-Schiedsrichter gegenüber dem DFB zudem einen Schadenersatz in Höhe von 750.000 Euro anerkannt. Allerdings muss Hoyzer nur 126.000 Euro in Raten zahlen. (mit sid)