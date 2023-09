Mönchengladbach -Beim Krisen-Gipfel zwischen Gladbach und Wolfsburg geht es weniger um Punkte als um Köpfe. Sowohl André Schubert als auch Valerien Ismael wackeln bedenklich.

Besinnliche Tage? Nicht für die „Prügelknaben“ André Schubert und Valerien Ismael. Vor dem Krisen-Gipfel zwischen Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) wackeln die Stühle der angezählten Trainer bedenklich. Vier Tage vor Heiligabend könnte das letzte Spiel des Jahres für beide auch das letzte an der Seitenlinie werden, beim VfL steht anscheinend sogar schon David Wagner als Nachfolger fest.



Abschiedsspiel für beide Trainer?

Am Niederrhein brennt der Baum nach dürftigen Vorstellungen in Serie bereits lichterloh. Ab Mittwoch will Sportdirektor Max Eberl Bilanz ziehen, auf den Tisch kommen dabei höchst unbequeme Zahlen. Allen voran die Auswärtsbilanz ist desaströs: Im Kalenderjahr 2016 verlor das Schubert-Team zwölf von 16 Gastspielen.



Der einzige Sieg gelang am 34. Spieltag in Darmstadt, wo die Lilien schon mit dem Feiern des Klassenerhalts beschäftigt waren. Bei den lange Zeit geduldigen Fans ist die Stimmung spätestens seit der harmlosen Vorstellung in Augsburg (0:1) gekippt. Die „Schubert raus“-Rufe aus dem Block waren nicht mehr zu überhören, eine gleich lautende Gruppe bei Facebook hat kräftig Zulauf.

Eberl hält noch zu Schubert

Dort wird die Begegnung gegen Wolfsburg bereits als „André Schubert Abschiedsspiel“ angekündigt. Schon Hannes Bongartz (1997) und Friedel Rausch (1998) wurden einst nach Pleiten gegen Wolfsburg als Gladbach-Trainer entlassen. Nicht die Geduld verloren haben dagegen Borussias Offizielle.



Während sämtliche in der Tabelle schlechter platzierten Klubs inzwischen den Trainer gewechselt haben, halten Eberl und Co. weiter zu Schubert. „Wir stehen zu unserem Trainer. Wir leben Kontinuität“, sagt der Sportdirektor. Bei einem weiteren Patzer gegen die Wölfe dürften aber auch Eberl langsam die Argumente ausgehen.

Eberls Problem: Mögliche Nachfolger sind kaum auf dem Markt. Der Name Dieter Hecking geistert seit Tagen durch den Borussia-Park, auch Arie van Lent wäre eine Option. Der Ex-Profi der Gladbacher führt derzeit mit der Regionalliga-Mannschaft der Fohlen die Tabelle an und könnte von der vierten in die erste Liga befördert werden - genau wie Schubert im September 2015. Zumindest bei den Fans gilt der Niederländer als äußerst beliebt.



England-Legionär soll Ismael ersetzen

Der VfL Wolfsburg scheint sogar einen Schritt weiter: Die Ablösung des erst im Oktober als Hecking-Nachfolger geholten Franzosen Ismael ist nach Bild-Angaben bereits beschlossene Sache. Demnach soll in der Winterpause David Wagner übernehmen, der zuletzt den englischen Zweitligisten Huddersfield Town von einem Abstiegskandidaten in einen Aufstiegsanwärter verwandelt hatte.



Valerien Ismael: Sein Nachfolger soll schon gefunden sein. dpa

Der VfL wollte die Personalie nicht kommentieren, Wagner war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Unruhe herrscht bei den Wölfen aber auch ohne Trainer-Diskussion zur Genüge, am Montag wurde Philipp Wollscheid bis zur Winterpause vom Training mit dem Profiteam ausgeschlossen.



Der 27 Jahre alte Abwehrspieler soll sich gegenüber einem Mitarbeiter despektierlich verhalten haben. „Philipp hat eine Ansage bekommen. Es gab eine Strafe und Konsequenzen“, sagte Ismael, Wollscheid habe sich bereits entschuldigt. Für Dienstag erwartet der Coach derweil ein „kampfbetontes Spiel“.



Von besinnlichen Tagen kann bei den Wölfen kurz vor Weihnachten also wahrlich nicht die Rede zu sein. Zumindest das hat Valerien Ismael mit André Schubert gemeinsam. (dpa)

