Hamburg/Mainz -Der Hamburger SV hat mit dem ersten Heimsieg seit sechs Jahren gegen Angstgegner Hertha BSC den Negativtrend gestoppt. Nicolai Müller (58./75. Minute) sorgte mit seinem Tore-Doppelpack für das verdiente 2:0 (0:0) gegen lange Zeit zu verhaltene Berliner.

Der Hamburger SV besiegt Hertha BSC mit 2:0.

Nach dem Sieg gegen die Bayern konnten die Mainzer gegen Darmstadt nur 0:0 spielen.

Die Hanseaten kletterten somit am Sonntag auf den zehnten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga und konnten die größte Sorge vor einem erneuten Abstiegskampf vorläufig vertreiben.

Für die Hamburger waren die Müller-Tore vor 46 136 Zuschauern die ersten Treffer gegen Berlin nach fünf Spielen ohne Erfolgserlebnis. Die Hertha bleibt trotz der zweiten Rückrundenniederlage auf dem dritten Platz. In Champions-League-Form spielte der Hauptstadt-Club aber nicht. „Wenn man die Körpersprache von uns und Hamburg anguckt, dann war das wie Tag und Nacht“, kritisierte Hertha-Trainer Pal Dardai bei Sky sein Team.

„Mit so einer Leistung kann man verlieren. Das gehört zum Fußball dazu. Nächste Woche müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen“, forderte Dardai. Das dünne Punkte-Polster konnte man vor den Verfolgern nicht vergrößern und steht am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den Vierten Schalke 04 unter größerem Druck.

Bayern-Bezwinger Mainz nur 0:0 gegen Darmstadt

Bayern-Bezwinger FSV Mainz 05 ist vom SV Darmstadt 98 unsanft in die harte Realität der Fußball-Bundesliga zurückgeholt worden. Vier Tage nach dem Coup in München reichte es für die Rheinhessen am Sonntag im Nachbarschaftsduell mit dem Aufsteiger nur zu einem 0:0.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Mainzer Jhon Cordoba (M) spielt gegen Darmstadts Keeper Christian Mathenia. dpa

Dennoch war FSV-Trainer Martin Schmidt zufrieden, vor allem weil sein Team vor 34 000 Zuschauern in der ausverkauften Coface-Arena nach einer Roten Karte für Giulio Donati (57.) über eine Stunde in Unterzahl spielen musste.

„Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Sie hat eine Supermentalität gezeigt“, sagte der Schweizer im TV-Sender Sky über die Leistung nach dem Platzverweis. Donati hatte wegen einer Tätlichkeit an „Lilien“-Stürmer Sandro Wagner vorzeitig vom Feld gehen müssen.

Die Mainzer verpassten durch das Remis den Sprung auf den vierten Platz, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Mit 40 Punkten bleiben sie trotz des Dämpfers als Tabellenfünfter weiter auf Kurs Europa. Darmstadt hat als 15. dank des verdienten Unentschiedens ein Zwei-Punkte-Polster auf den Abstiegs-Relegationsplatz.