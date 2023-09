München -Am Ende eines denkwürdigen Abends für den deutschen Fußball sitzt Niko Kovac im Pressesaal der Münchener Allianz Arena und gibt einem sichtlich angeschlagenen Lucien Favre einen sanften Klaps auf die rechte Schulter. Wahrscheinlich spürt Favre unter der dicken Jacke maximal ein Streicheln. In der Stunde seines bisher größten Sieges als Trainer des FC Bayern scheint Kovac seinen BVB-Kollegen trösten zu wollen.



Die Demütigung für Favre ist perfekt, nachdem sie dreieinhalb Stunden zuvor ihren Lauf nahm. Nachdem das größte Spiel der jüngeren Bundesliga-Geschichte zu einer beeindruckenden Machtdemonstration der Bayern, vor allem aber zu einem Offenbarungseid von Borussia Dortmund geworden ist.

Mit einem 5:0 (4:0) gegen Spitzenreiter Dortmund hat der deutsche Rekordmeister aus München die Tabellenführung zurückerobert und geht nun mit einem Punkt und einem deutlich besseren Torverhältnis in die restlichen sechs Saisonspiele. Der BVB hat den Titel nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf einen Patzer der Bayern hoffen, die ihre siebte Meisterschaft nacheinander ins Visier nehmen.



Dahoud scheitert aus zweiter Reihe

Anders als das Hinspiel im November fand das Duell diesmal auf eher durchschnittlichem Niveau statt. Der BVB kam über die gesamte Spielzeit zu genau einer nennenswerten Großchance, die zugleich die erste an diesem Abend war. Der überraschend für den ehemaligen Bayern-Offensivmann Mario Götze aufgebotene Mahmoud Dahoud scheiterte in der siebten Minute nach Hereingabe von Marco Reus aus zweiter Reihe am Außenpfosten. Mehr brachten die enttäuschenden Dortmunder bis zum Abpfiff nicht zustande.



Stattdessen nahm fast im Gegenzug eine der dominantesten Halbzeiten des FC Bayern in dieser Saison Fahrt auf, die an die souveränen Meisterjahre unter Heynckes oder Guardiola erinnerte. Der ehemalige Dortmunder Mats Hummels köpfte in der zehnten Minute nach einem Eckball zum 1:0 ein, nachdem er im Sprungduell dem BVB-Verteidiger Lukasz Piszczek gefühlt einen halben Meter abnahm. Sieben Minuten später nutzte der ebenfalls einst in schwarz-gelb stürmende Robert Lewandowski einen katastrophalen Abwehrschnitzer von Dan-Axel Zagadou, der dem Polen einen Kullerball direkt in die Füße legte. Lewandowski lief allein auf Schlussmann Roman Bürki zu und schoss sein 200. Bundesliga-Tor.



Bayern zermürbt Dortmund

Die Bayern zermürbten den Gegner in der Folge mit konzentriertem Pressing, störte die ohnehin schwachen Gäste früh im Angriffsspiel. Ein knappes Dutzend, teils sehr gefährliche, Eckbälle, unzählige Torschüsse und viele gefährliche Angriffe nach Balleroberungen im Mittelfeld waren die Folge. Der überragende Javi Martinez traf zum 3:0 (40. Minute), nachdem Thomas Müller knapp an Bürki scheiterte. Serge Ggnabry (43.) machte per Kopf noch vor der Halbzeit alles klar, nachdem der BVB vorne den Ball verlor und einen Konter der Bayern nicht verhindern konnte.



Dortmund konnte sein in dieser Saison so gefürchtetes, schnelles Angriffsspiel zu keinem Zeitpunkt aufbieten. Der verletzungsbedingte Ausfall von Topstürmer Paco Alcácer machte sich klar bemerkbar. So blieb der Tabellenführer zu passiv, in den wenigen Offensivaktionen zu behäbig und im Mittelfeld phasenweise fast ängstlich. Selbst Zweitligist Heidenheim trat unter der Woche im Pokalkrimi in der Allianz Arena präsenter auf. Die wenigen Zweikämpfe, die der BVB im Mittelfeld führte, verlor er meist. Präzision und Präsenz fehlten komplett.



Dazu kamen immer wieder Unkonzentriertheiten in der Abwehr und damit Torchancen für den FC Bayern. Lewandowski (18.), Müller per Kopf (19.) und Hummels (31. und 39.) vergaben die größten Gelegenheiten. Die Bayern hätten zur Pause noch deutlich höher führen können. BVB-Trainer Lucien Favre wechselte Komplettausfall Zagadou zur Halbzeit aus, Ersatz Julian Weigl war dann stabiler. Nach Hereingabe von Serge Gnabry erhöhte Lewandowski trotzdem zum 5:0 (89.) und machte die höchste Niederlage eines Tabellenführers in diesem Jahrtausend perfekt.

Im Anschluss findet Favre deutliche Worte: „Das war eine Lehrstunde. Bayern war viel besser und schneller. Sie haben mit viel technischem Tempo gespielt. Wir müssen uns auf die nächsten Spiele konzentrieren. Wenn wir wie heute spielen, dann wird es schwer. Wir müssen uns aufs spielen konzentrieren und nicht immer denken: gewinnen, gewinnen, gewinnen.“



Kovac mit deutlicher Nachricht auf der Pressekonferenz

Neben ihm könnte sich Kovac nun in Ruhe für den Sieg feiern lassen, ihn als Resultat seines taktischen Meisterstücks interpretieren. Schließlich hat er gerade sein erstes großes Spiel bei den Bayern gewonnen. Doch Kovac hat noch etwas zu sagen. Als ihn ein Journalist der Bild-Zeitung auf eine schon vor dem Spiel geplante Party von Bayern-Verteidiger Jerome Boateng am Samstagabend anspricht, sprudelt es aus Kovac heraus: „Es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, nur noch um Sensationen“, sagt er. Nach Taktik und Details werde nicht mehr gefragt, sondern alles auf Sieg oder Niederlage verdichtet. „Das ärgert mich“, sagte Kovac, „aber nicht nur mich. Da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Das muss mal gesagt werden. Ich bin kein Moralapostel. Wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht.“



Und Kovac legt nach: „Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht.“ Der Druck der vergangenen Wochen ist ihm auch nach seinem wichtigsten Sieg anzumerken. Bis Saisonende wird der nicht geringer werden.