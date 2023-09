Borussia Dortmund hat eine Woche vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München seine letzte Meisterchance mit einer beherzten Aufholjagd gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel drehte gegen Kellerkind 1899 Hoffenheim in Überzahl in den letzten zehn Minuten das Spiel und liegt nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg weiter acht Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister, der sich am Samstag mit 2:0 (0:0) beim Vizemeister VfL Wolfsburg durchgesetzt hatte.

Sebastian Rudy (26.) nutzte an seinem 26. Geburtstag einen Fehler des BVB-Torwarts Roman Bürki zum Führungstreffer für Hoffenheim, das weiter auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Rudy sah in der 58. Minute die Rote Karte, nachdem er einen Dortmunder Konter in höchster Not mit einem Foul an Pierre-Emerick Aubameyang unterbunden hatte. Der lange Zeit müde und ideenlos wirkende BVB nutzte die Überzahl zum Ausgleich durch Henrich Mchitarjan (80.).

Joker Adrian Ramos (85.) erlöste mit seinem Tor den Favoriten und bescherte Hoffenheim die erste Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann. Den Schlusspunkt setzte Aubameyang mit seinem 22. Saisontor (90.+2). „Nach dem Platzverweis war es wie beim Handball. Wir haben dann die Lücke gesucht. Nach dem Ausgleich war ich mir sicher, dass da noch etwas geht“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Hinter den zweitplatzierten Dortmundern bleibt der Kampf um die Champions-League-Plätze spannend.

Gladbach jetzt Vierter

Gladbach gegen Augsburg. dpa

Hertha BSC hat als Dritter mit 39 Punkten die beste Ausgangsposition, dahinter folgt Borussia Mönchengladbach (36) nach dem 2:2 (1:0) beim FC Augsburg. Gladbachs Trainer André Schubert bemängelte „einen Tick zu viel Risiko“ bei seiner Mannschaft, kam im Sky-Interview wie sein Sportdirektor Max Eberl dennoch zum Schluss, ein „gerechtes Remis“ in einem abwechslungsreichen und intensiven Spiel gesehen zu haben. Torjäger Raffael hatte die Gäste mit seinem zehnten Saisontreffer in der 33. Minute in Führung gebracht.

Alfred Finnbogason (50.) und Caiuby (53.) drehten das Spiel, ehe Fabian Johnson (55.) zurückschlug. Der Isländer Finnbogason hätte in seinem zweiten Bundesligaspiel zum Mann des Tages avancieren können, traf in der Nachspielzeit (90.+3) jedoch nur den Pfosten. „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber unser Auftritt war keine Selbstverständlichkeit nach dem Spiel am Donnerstag“, sagte FCA-Coach Markus Weinzierl drei Tage nach dem Aus in der Europa League beim FC Liverpool.

Mainz punktegleich mit Gladbach

Hinter Gladbach verbesserte sich der punktgleiche FSV Mainz 05 durch ein 3:1 (2:0) im Verfolgerduell gegen Bayer 04 Leverkusen (35) auf Rang fünf. Ohne ihren gesperrten Coach Roger Schmidt mussten die Planlos-Profis von Leverkusen drei Tage nach dem Achtelfinal-Einzug in der Europa League einen herben Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen. Yunus Malli (14. und 58./Handelfmeter) und Jhon Córdoba (32.) trafen für die seit sechs Heimspielen ungeschlagenen Mainzer. Der Ehrentreffer gelang Javier Hernandez (65.). Schmidt erlebte die Pleite in einer Loge der Mainzer Arena.

Frankfurt und Schalke bieten Fußball-Langweiler

Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 haben mit einem müden 0:0 für einen enttäuschenden Abschluss des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Die Gastgeber verpassten es mit dem fünften sieglosen Spiel in Serie, sich zumindest etwas weiter von der Abstiegszone zu entfernen und liegen nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Schalke konnte nach dem Europa-League-Aus erneut nicht überzeugen und fiel von einem internationalen Startplatz auf Rang sieben zurück. (sid / dpa)