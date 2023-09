Berlin -Der eingewechselte Julian Schieber hat in der Nachspielzeit Hertha BSC zum ersten wichtigen Sieg seit 162 Tagen geschossen. Schieber traf kurz vor Schluss zum 2:1 (0:0) für den Berliner Fußball-Bundesligisten und sorgte am Sonntag mit seinem Treffer in der 90.+5. Minute gegen Aufsteiger SC Freiburg für den ersten Meisterschaftssieg des Hauptstadtclubs seit dem 19. März diesen Jahres.

Nach der Hertha-Führung durch Vladimir Darida (62.) hatte Nicolas Höfler ebenfalls in der Nachspielzeit zunächst für Freiburg ausgeglichen. Das 2:1 vor 41 648 Fans war zugleich der erste „Dreier“ für die Hertha gegen die Breisgauer seit Februar 2010. (dpa)