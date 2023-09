Köln -Dem Aus im Halbfinale der Champions League folgte für Bayern München wenigstens der Rekord-Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga. Am 33. Spieltag kürten sich die Spieler von Trainer Pep Guardiola durch ein 2:1 (2:1) beim Aufsteiger FC Ingolstadt zum deutschen Meister, es war der vierte Titelgewinn in Reihenfolge, was noch kein Klub in Deutschland erreicht hatte. Insgesamt war es der 26. Meisterschaftserfolg für den FC Bayern.

Als dritter Trainer nach Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld holte Guardiola den dritten Meistertitel in Folge. Lattek gelang dieses Kunststück sogar zweimal mit den Bayern: 1971/72, 1972/73 und 1973/74 sowie 1984/85, 1985/86 und 1986/87. Hitzfeld wurde mit den Bayern 1998/99, 1999/00 und 2000/01 Champion. Am Saisonende verabschiedet sich der Spanier in Richtung Manchester City. Robert Lewandowski (15., Foulelfmeter/32.) war doppelter Torschütze für die Bayern, die am Dienstag in der Champions League trotz eines 2:1-Sieges gegen Atletico Madrid den Einzug ins Endspiel der Königsklasse am 28. Mai in Mailand verpasst hatten.

Lewandowski hat jetzt als Führender in der Torjägerliste 29 Treffer auf seinem Konto. Moritz Hartmann (42., Foulelfmeter) erzielte den Treffer der Ingolstädter gegen die Bayern.

Abstiegskampf spitzt sich zu

Derweil spitzt sich der Abstiegskampf vor dem Saisonfinale am kommenden Samstag (14. Mai) immer weiter zu. Eintracht Frankfurt feierte durch ein 1:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund den dritten Sieg in Folge. Der VfB Stuttgart verlor zu Hause und muss den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte befürchten.

Werder Bremen konnte punkten, verpassten allerdings Dreier. Der VfB unterlag zu Hause gegen den FSV Mainz 05 1:3 (1:1). Der SV Werder holte durch das 0:0 beim 1. FC Köln ebenfalls einen Zähler. Darmstadt 98 erkämpfte sich ein 2:1 (1:1) bei Hertha BSC und schaffte den Klassenerhalt.

1899 Hoffenheim musste sich bei Absteiger Hannover 96 mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, ist aber auch gerettet. Der Hamburger SV unterlag gegen den VfL Wolfsburg 0:1 (0:0).

Stuttgart (33) bleibt Tabellenvorletzter, Bremen ist 16. (35). Davor sind Frankfurt (36), Hoffenheim (37) und Darmstadt (38) platziert. Der FC Augsburg kam bei Schalke 04 zu einem 1:1 (0:0) und konnte ebenfalls punkten. Borussia Mönchengladbach bezwang Bayer Leverkusen 2:1 (1:1). In Frankfurt traf Stefan Aigner (14.) per Kopf im Fallen zum 1:0.

VfB fast abgestiegen

Kapitän Christian Gentner (6.) schoss den VfB in Führung, Yunus Malli (37.) glich für Mainz aus. Der Kolumbianer Jhon Cordoba (54.) erzielte das 2:1 für den FSV, Karim Onisowo (77.) machte für Mainz alles klar. Der VfB ist dagegen fast abgestiegen. In Berlin ging die Hertha durch Vladimir Darida (15.) in Führung, Jerome Gondorf (25.) markierte den Ausgleich für die Lilien. Sandro Wagner (82.) traf zum Siegtor, flog in der 87. Minute per Gelb-Roter Karte vom Platz.

In Köln waren die Bremer klar überlegen, konnten allerdings ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Den Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Daniel Stendel setzte Hannover gegen Hoffenheim fort. Der Japaner Hiroshi Kiyotake (28.) zeichnete für das Siegtor der Niedersachsen verantwortlich.

Auf Schalke trotzte Augsburg den Königsblauen einen Punkt ab. Klaas-Jan Huntelaar (82.) traf zum 1:0 für S04, Daniel Baier (90.) schoss den Treffer zum 1:1-Endstand. In Hamburg sorgte Luiz Gustavo (73.) für das Siegtor von Champions-League-Viertelfinalist Wolfsburg. In Mönchengladbach gingen die Werkskicker von Bayer durch das erste Bundesliga-Tor des Chilenen Charles Aranguiz (20.) in Führung. André Hahn (43./79.) sorgte für die Wende für die Fohlen, die weiterhin den vierten Tabellenplatz belegen. Dieser Rang würde für die Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse berechtigen. (sid)