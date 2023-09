Schalke setzt Aufwärtstrend gegen Wolfsburg fort

Auch im ersten Spiel von Valérien Ismaël als Chefcoach schaffte der VfL nicht den ersten Heimsieg der Saison. Dank des späten Siegtreffers von Leon Goretzka (82.) holten sich die Schalker dagegen den ersten Auswärtssieg und setzten ihren Aufwärtstrend in der Liga fort. Die Gastgeber hatten Glück, dass Schalke in der 61. Minute keinen Elfmeter bekommen hatte. Höwedes war im VfL-Strafraum von Luiz Gustavo am Arm gehalten und gefoult worden - Schiedsrichter Felix Zwayer hatte das übersehen.

Torfestival in Mainz

Schon nach 20 Minuten hatten die Mainzer den Gästen die Anfangseuphorie genommen. Niko Bungert (15.) und Yunus Malli (20.) per Foulelfmeter sorgten mit ihren Treffern für einen idealen Auftakt des Teams von Trainer Martin Schmidt. Die Freiburger wirkten kurz geschockt, blieben aber kämpferisch. Vincenzo Grifo (67.) brachte die Breisgauer mit einem schönen Lupfer wieder ran, Stefan Bell (82.) vergrößerte den Abstand aber wieder.

Doch auch danach blieb es spannend, weil Nils Petersen (85.) nochmals für den SCF verkürzte. Für mehr reichte es aber nicht, Karim Onisiwo (90.+5) sorgte kurz vor dem Abpfiff für den Endstand.

Auch Hertha und Augsburg ohne Tore

Wenig Tempo, wenig Risiko, wenig Unterhaltungswert: Die Hertha bleibt nach dem Unentschieden zwar im Spitzenbereich der Tabelle, überzeugte in Augsburg aber über weite Strecken nicht. Auch das Team von Trainer Dirk Schuster spielte sich so gut wie keine Torchancen heraus, was sich im letztlich logischen Ergebnis widerspiegelte.

Ingolstadt feiert ersten Saisonsieg bei Walpurgis-Einstand

Unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis ist dem FC Ingolstadt 04 der erste Saisonsieg gelungen. Beim Abstiegskonkurrenten SV Darmstadt 98 gewannen die „Schanzer“ am Samstag vor 15 000 Zuschauern mit 1:0 (0:0).

Das Tor des Tages gelang Moritz Hartmann in der 68. Minute mit einem spektakulären Volleyschuss. Während Ingolstadt damit wieder etwas an die Nichtabstiegsränge heranrückt, droht den Darmstädtern am Sonntag ein Abrutschen auf den Relegationsplatz.

Köln gewinnt Derby gegen Gladbach mit 2:1

Torflaute beendet, sportliche Misere fortgesetzt: Borussia Mönchengladbach wartet nach einem schmerzhaften 1:2 (1:0) im 85. rheinischen Derby der Fußball-Bundesliga schon seit sechs Spielen auf ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Nach der Pleite dürften zudem die Diskussionen um Trainer André Schubert vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Manchester City nicht abebben.

Die Kölner feierten am Samstag dagegen den ersten Sieg in Gladbach seit dem 2:1 am 4. Oktober 2008 und bleiben weiter in der Spitzengruppe der Liga. (dpa)