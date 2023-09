Fußball-Bundesligist Schalke 04 verstärkt sich ab der kommenden Saison mit dem brasilianischen Innenverteidiger Naldo vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Am Sonntag gaben die Königsblauen am ersten Arbeitstag von Manager Christian Heidel die ablösefreie Verpflichtung des 33-Jährigen bekannt.

Der Routinier erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2018 mit Option. Weil die Wölfe die Teilnahme am internationalen Geschäft verpasst haben, konnte Naldo ablösefrei wechseln. „Als wir gehört haben, dass Naldo verfügbar ist, haben wir uns sofort um ihn bemüht. Es war enorm wichtig, einen so erfahrenen Spieler für eine junge, talentierte und entwicklungsfähige Mannschaft zu gewinnen, wie wir sie haben“, sagte Heidel. Naldo soll bei Schalke den zum FC Liverpool wechselnden Innenverteidiger Joel Matip ersetzen.

Naldo ergänzte: „Ich hatte in Wolfsburg eine tolle Zeit mit großen Erfolgen. Ich werde Verein und Stadt immer in meinem Herzen tragen, jeder beim VfL weiß, wie viel mir der Klub bedeutet. Aber Christian Heidel hat mich in den Gesprächen so begeistert, dass ich nun große Lust auf die Herausforderung bei Schalke habe, mit einer richtig guten Mannschaft Erfolge zu feiern.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Angebot in Wolfsburg ausgeschlagen

Das Angebot der Wolfsburger hatte Naldo ausgeschlagen. „Wir bedauern diese Entscheidung. Naldo ist ein erfahrener Leistungsträger, mit dem wir gerne weitergearbeitet hätten. Insofern finden wir es schade, dass er das Angebot nicht angenommen hat“, betonte VfL-Manager Klaus Allofs.

Anfang Mai hatte der 1,98-m-Hüne Naldo noch bekräftigt, in Wolfsburg bleiben zu wollen: „Es ist mein Ziel, hierzubleiben und im nächsten Jahr wieder oben anzugreifen.“ Seit 2005 spielt der schussgewaltige Abwehrspieler in der Bundesliga. Vor seinem Engagement in Wolfsburg stand er in Diensten von Werder Bremen. (sid)