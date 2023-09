Berlin -Der VfL Wolfsburg bleibt erstklassig - mit einem 1:0 in der Relegation gegen Braunschweig konnte die sportliche Katastrophe am Montagabend vermieden werden.



Und schon kommt

Für 17 Mio! Wolfsburg holt Abwehrkante John Anthony Brooks (24). Der in Berlin geborene US-Boy soll der Krisen-Abwehr neue Stabilität geben. Brooks machte für Hertha 90 Bundesligaspiele (6 Tore), ist mit seinen 1,93 Metern als kopfballstarker Abräumer.

Noch im Januar 2016 hatte Brooks seinen Vertrag in der Hauptstadt bis 2019 verlängert, sagte: „Berlin ist meine Stadt, hier bin ich aufgewachsen. Deswegen ist Hertha auch mein Verein!“

Das ist die 1. Reaktion auf die Katastrophen-Saison beim VfL. 52 Gegentore, Platz 16 in der Tabelle – nur über die Relegation gegen Braunschweig (zweimal 1:0) rettete sich der von VW großzügig unterstützte Klub. Mit Brooks soll nun mehr Konstanz in die Defensive kommen.



Auch Jürgen Klinsmann (52) setzte in seiner Zeit als US-Trainer (2011 bis 2016) auf Brooks (30 Länderspiele). Im August 2013 feierte er sein Debüt in der Nationalmannschaft. Im Mai 2016 schwärmte Klinsi in „BILD“: „Er hat enormes Potential, muss aber noch konstanter und robuster werden. Ich vergleiche ihn gerne mit dem jungen Per Mertesacker in dessen Entwicklung zwischen 2004 bis 2006.“



Beim Ende der Klinsmann-Ära spielte Brooks dann allerdings eine eher unglückliche Rolle. Nach einem 0:4 der USA gegen Costa Rica im vergangenen November war Schluss für Klinsi als Nationaltrainer. Brooks verschuldete gleich mehrere Gegentreffer. Unter dem neuen Trainer Bruce Arena (65) gehörte er zuletzt aber weiter zum Team.

Für die Hertha spielte Brooks aber eine konstant gute Saison, hatte seinen Anteil am 6. Platz und der Qualifikation für die Europa League. Jetzt geht's aber erstmal ohne internationalen Fußball in Wolfsburg weiter.