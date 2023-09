Dass der FC Bayern die Bundesliga-Tabelle nach dem 10. Spieltag mit 24 Punkten anführt, ist keine Überraschung. Erstaunlich ist eher der Zweite: RB Leipzig, 24 Punkte, zehn Spiele ohne Niederlage – das sind die Werte einer Spitzenmannschaft. Ist RB Leipzig tatsächlich eine Spitzenmannschaft?

Vieles spricht dafür. Phasenweise sah es so aus, als könnte gegen den FSV Mainz – deutlich angeschlagen nach seiner 1:6-Niederlage gegen Anderlecht in der Europa League – sogar der Sprung an die Tabellenspitze gelingen. Ein Sieg mit sieben Toren Vorsprung hätte es dafür sein müssen, zur Halbzeit führte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nach einem sagenhaften Sturmlauf bereits mit 3:0. Es blieb am Ende bei einem gnädigen 3:1-Sieg. Nicht gut genug für den Trainer: „Für uns ist es wichtig, dass wir sehen, wo wir noch Defizite haben. Wir spielen noch lange nicht wie eine Spitzenmannschaft“, sagte Hasenhüttl, der akuten Anmutung des Spieltags widersprechend. So richtig unzufrieden wirkte er dann aber auch nicht.

Welchen Fußball spielt RB Leipzig?

Die Spieler agieren, als wollten sie mit ihren Laufwegen den Namen „Ralf Rangnick“ in den Rasen fräsen: Die junge Truppe greift den Gegner genau dort an, wo es wehtut – in der sensiblen „Wo muss der Ball jetzt hin?“-Aufbauphase. Beim geringsten Fehler sieht sich der Gegner einer sprintstarken und passsicheren Armada von RB-Spielern gegenüber, die aus dem Nichts eine Überzahl dort kreieren, wo sie gebraucht wird – in Ballnähe. Bei eigenem Ballbesitz wird der Gegner über den Platz gejagt wie ein Hund beim Stöckchenwerfen. Frustrierend, ermüdend, aufreibend ist das. Es ist im übrigen der Fußball, den die TSG Hoffenheim unter Trainer Julian Nagelsmann ebenfalls wieder spielt. Auch hier schillert das Wasserzeichen Rangnicks durch, der diese Spielart einst im Kraichgau kultiviert hatte.

Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick (l.) AP

Rangnick, Rangnick... Welche Rolle spielt Trainer Ralph Hasenhüttl denn bei diesem Fußball-Konzept?

Mehr als man glaubt. Natürlich war der Aufstiegsheld des FC Ingolstadt nicht die nächstliegende Lösung für einen Klub, der seinen Fußball-Stil durch alle Jugendabteilungen hindurch zu einem Markenzeichen entwickeln will. Aber Sportdirektor Rangnick dürfte beeindruckt gewesen sein von der unbedingten Disziplin, die Hasenhüttl seinem Team vermittelt hatte. Mann- und laufintensive Notwehr-Defensive, bis zum Erbrechen einstudierte Standards – wenn man mehr nicht hat, muss man es sehr gut machen, um als Ingolstadt nicht abzusteigen. Diese Tugenden aber in Verbindung mit der größeren Vision in Leipzig und einem kenntnisreich zusammengestellten Kader, der schillert vor Jugend, Esprit und Talent – ein strenger Pädagoge kann hier, naja, Wunderdinge vollbringen.

Welche Rolle spielt das Geld von Red Bull?

Geld ist immer wichtig. Klub-Mäzen Dietrich Mateschitz hat seit der Vereinsgründung 2009 viele Millionen in den Verein gepumpt. Vor der Saison konnten rund 50 Millionen Euro in neue Spieler investiert werden. Aber es kommt darauf an, was man aus dem Geld macht. Vereinspolitik ist es, Spieler zu verpflichten, die nicht älter als 23 Jahre alt sind. Es wird also vor allem investiert. Und es kommt auch noch aus anderen Ecken Geld rein: Am Sonntag war das Stadion mit 42558 Zuschauern zum vierten Mal in fünf Spielen ausverkauft.