Köln -Am Freitag eröffnet Meister Bayern München die neue Saison in der Bundesliga. In der Allianz Arena empfängt der Serienmeister Bayer Leverkusen. Gleichzeitig beginnt für 18 Trainer der Kampf ums Überleben. Und es stellt sich wie immer die Frage: Welcher Coach ist seinen Job am schnellsten los?

Gleich zwei Übungsleiter stehen bereits vor dem ersten Spieltag gehörig unter Druck – dazu zählt natürlich Markus Gisdol vom Hamburger SV. Die Hanseaten scheiterten im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück. Neben dem Traditionsverein, der anschließend viel Häme kassierte, verlor der FC Augsburg mit Coach Manuel Baum beim 1. FC Magdeburg. Und wie der Zufall es will, treffen die beiden Verlierer des vergangenen Wochenendes gleich am Samstag aufeinander.

Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Welcher Trainer verliert als erstes seinen Job? Stimmen Sie ab! (mbr)