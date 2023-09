Freiburg -Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Kraichgauer unterlagen am Sonntag beim VfL Wolfsburg mit 1:2 (1:0) und kassierten zum einjährigen Dienstjubiläum ihres Cheftrainers Julian Nagelsmann die zweite Saisonniederlage. Steven Zuber (26.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Maximilian Arnold (50.) und Daniel Didavi (73.) drehten die Partie für die Niedersachsen. Die Hoffenheimer haben dennoch weiter gute Chancen auf einen Champions-League-Platz. Nach seinem ersten Sieg nach zwei Pleiten setzte sich der VfL ein wenig von den Abstiegsplätzen ab.

Freiburg stoppt Kölner Vormarsch

Der SC Freiburg hat den Vormarsch des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Breisgauer gewannen am Sonntag zum Abschluss des 20. Spieltages mit 2:1 (1:1) und sorgten für die erste Niederlage der Kölner nach sechs Punktspielen. Vincenzo Grifo (32.) brachte die Gastgeber in Führung, Anthony Modeste (39.) glich mit seinem 16. Saisontreffer noch vor der Pause aus. Den Sieg der Freiburger sicherte Maximilian Philipp (77.) mit dem 49 999. Tor in der Bundesliga-Geschichte. Die Kölner verpassten durch die Niederlage den Sprung auf Platz drei und sind nun Tabellensiebter direkt vor Freiburg auf Rang acht.

Das könnte Sie auch interessieren: