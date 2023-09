Köln -Ein tabellarisches Schlagerspiel und ein nostalgischer Hit stehen am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt. Der seit zwölf Partien ungeschlagene Tabellenzweite 1. FC Köln ist zu Gast beim Tabellendritten Hertha BSC, wo die Rheinländer allerdings seit sieben Jahren ohne Torerfolg sind.



Meister Bayern München empfängt in Borussia Mönchengladbach den Titelrivalen aus den 70er Jahren, gegen den er allerdings keins der letzten vier Duelle gewann. Vizemeister Borussia Dortmund reist zum Schlusslicht FC Ingolstadt, der als einziges Team zu Hause noch keinen Punkt holte.

Der 8. Spieltag im Überblick:

Markus Gisdol ist der neue Trainer vom Hamburger SV.

Das Freitagsspiel

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt



Gegen den Lieblingsgegner aus Hessen feierte der HSV seine meisten Siege, sowohl zu Hause mit 30 als auch insgesamt mit 41. Allerdings datiert der letzte „Dreier“ vom 21. Januar 2011, als Mladen Petric für einen 1:0-Erfolg sorgte. In den letzten vier Heimspielen gegen die Eintracht verbuchten die Hanseaten nur zwei Punkte und zwei Tore, und in keiner der letzten sieben Heimpartien trafen sie in Halbzeit eins. Das Tor von Bobby Wood beim 1:1 gegen Ingolstadt zum Saisonauftakt bescherte den Norddeutschen den einzigen Punkt und den einzigen Treffer in den letzten vier Heimspielen.



Vor dem Heimdebüt von Trainer Markus Gisdol, der bei seinem Einstand als Trainer von 1899 Hoffenheim ein 3:0 gegen Düsseldorf feierte, sind die Hanseaten seit 508 Minuten ohne Torerfolg. Elf ihrer zwölf Gegentore kassierten sie in der letzten halben Stunde. Die Frankfurter, deren Trainer Niko Kovac in 55 Bundesligaspielen für den HSV 20 Tore schoss, verloren drei der letzten vier Gastspiele mit 0:1 und erzielten nur vier Tore in den acht Auswärtspartien mit dem Kroaten.



Unter der Regie des Kroaten verloren die Hessen noch nie, wenn sie ein Tor erzielten. In den letzten drei Runden verbuchte die Eintracht nur zwei Punkte, die aber gegen die Spitzenklubs Hertha und Bayern. - Vergangene Saison: 0:0 und 0:0



Die Samstagsspiele

B04-Trainer Roger Schmidt

Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim

Anthony Modeste erzielte in der 89. Minute das 3:2 und bescherte den Hoffenheimern am 23. März 2014 drei Punkte in der BayArena. Das war aber ihr einziger Sieg in 16 Ligaduellen mit Leverkusen. In jedem der bisherigen Vergleiche schoss die Werkself mindestens ein Tor. Stefan Kießling, mit zehn Toren der Liga-Rekordschütze gegen Hoffenheim, traf in den letzten vier Heimspielen gegen die TSG immer.



Bayer büßte seit dem 1:4 gegen Bremen vom 2. März in acht Heimspielen nur beim 0:0 gegen Augsburg am 21. September Punkte ein. Das war auch die einzige der letzten 19 Ligapartien ohne einen Bayer-Treffer. In sechs der letzten acht Liga-Begegnungen kassierten die Leverkusener ein 0:1, das sie jeweils zum 1:1 ausglichen. Sechs ihrer elf Saisontore schoss die Werkself, die mit fünf die meisten Kopfballtore erzielte, in der letzten Viertelstunde.



Die Kraichgauer sind in dieser Saison noch ungeschlagen und verbuchten in den letzten beiden Gastspielen das 1:0. Ihre letzten drei Begegnungen gewannen sie jeweils mit 2:1, und wie Leverkusen trafen sie nur bei einem torlosen Heimremis (am 17. September gegen Wolfsburg) nicht ins Netz. - Vergangene Saison: 2:1 und 1:1

Hertha BSC - 1. FC Köln

Sieben Jahre liegt der letzte Kölner Bundesligatreffer in Berlin zurück. Milivoje Novakovic traf am 8. November 2009 zum 1:0-Erfolg. Die Berliner gewannen acht der letzten zwölf Duelle und ließen in den letzten 16 insgesamt nur zwei Gegentore in der ersten Halbzeit zu. Ihre bislang letzte Pausenführung in Berlin erlebten die Rheinländer beim 2:0-Erfolg am 16. Dezember 1978.



In der vergangenen Saison schoss Vedad Ibisevic, der an jedem der letzten sechs Berliner Ligatreffer beteiligt war, alle drei Tore für die Hertha, während die Kölner seit 304 Minuten ohne Torerfolg gegen die „Alte Dame“ sind. Zwar gewann die Elf von Trainer Pal Dardai nur eine der letzten vier Aufgaben. Sie verlor aber auch nur beim Meister Bayern München (0:3 am 21. September) und erzielte in allen anderen Partien das 1:0.



In allen Saison-Heimspielen siegten die Berliner mit genau zwei Toren. Die Kölner sind mit der besten Abwehr (neben den Bayern) seit zwölf Runden ungeschlagen und verloren zuletzt am 20. Februar (0:1 in Gladbach) eine Auswärtspartie.



Anthony Modeste, mit sieben Treffern der Top-Torjäger der Liga, erzielte die letzten drei Kölner Tore und mehr als die Hälfte des gesamten Teams. Während die „Geißböcke“ in der ersten Halbzeit mit acht die meisten Tore aller Klubs erzielten, traf Hertha neunmal im zweiten Durchgang und damit dreimal so oft wie vor der Pause. Kölns Trainer Peter Stöger überschreitet bei einem Sieg als zehnter Kölner Trainer die 100-Punkte-Marke. - Vergangene Saison: 2:0 und 1:0

Wieder den Ball ins Tor gelupft: BVB-Stürmer Aubameyang freut sich nach seinem sehenswerten Treffer zum 1:0.

FC Ingolstadt - Borussia Dortmund

Thomas Tuchel steht vor einem Jubiläum: Der nächste Treffer des BVB ist sein 100. als Dortmunder Trainer. Die bisherigen beiden Duelle mit Ingolstadt gewann der Vizemeister mit insgesamt 6:0 Toren, wobei die letzten drei Treffer auf das Konto von Pierre-Emerick Aubameyang gingen.



Die Westfalen verbuchten aber nur einen Punkt und ein Tor aus den letzten beiden Saisonpartien, in denen sie keine Halbzeit für sich entscheiden konnten. Die Dortmunder verloren drei der letzten vier Gastspiele in der Liga - und das jeweils „zu Null“.



Für die Ingolstädter steht das 0:4 gegen den BVB als ihre höchste Heimniederlage zu Buche. Während die Schanzer aber in der vergangenen Saison mit 26 Zählern zu Hause den Grundstock zum Klassenerhalt legten, sind sie bislang vor eigenem Publikum noch ohne Punktgewinn. Sie verloren die letzten vier Heimspiele mit genau zwei Gegentoren und die letzten sechs Aufgaben mit mindestens zwei.



Die Bayern holten beim 1:1 in Hamburg ihren einzigen Punkt in den letzten sechs Ligaspielen und sind seit dem 1:0 gegen Gladbach vom 9. April sieglos. Sie kassierten in Halbzeit eins den Ligarekord von neun Gegentoren und verbuchten die Hälfte ihrer vier Saisontreffer durch Elfmetertore von Lukas Hinterseer in der 90. Minute. - Vergangene Saison 0:4 und 0:2

Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg

Erst in der 90. Minute verhinderte André Schürrle mit seinem Tor zum 1:1 am 19. März eine Wolfsburger Niederlage gegen Darmstadt. Alle drei Treffer in den bisherigen Erstliga-Duellen der beiden Klubs fielen in der letzten Viertelstunde.



Noch länger ließ die Entscheidung im Pokalspiel am 17. August 2014 auf sich warten, als sich der VfL beim damaligen Zweitliga-Aufsteiger erst im Elfmeterschießen durchsetzte. Den bislang einzigen Pflichtspielsieg gegen Wolfsburg bejubelten die Darmstädter am 26. September 1992 mit einem 4:0 in der 2. Liga.



Die seit fünf Runden sieglosen Hessen sind zu Hause noch ungeschlagen und holten drei ihrer fünf Heimpunkte durch Tore in den letzten fünf Minuten. Mit einem Sieg machen die „Lilien“, die in den letzten beiden Partien drei Elfmeter erhielten, die 100 Bundesligapunkte voll. Neun ihrer 14 Gegentore kassierten sie in der ersten Viertelstunde beider Halbzeiten.



Die seit sechs Runden sieglosen Niedersachsen blieben in drei der letzten vier Gastspiele ohne Gegentor. Sie trafen mit dem zweitschlechtesten Angriff aber auch nur in zwei der letzten sechs Partien, in denen sie insgesamt nur zwei Treffer erzielten - einen davon durch ein gegnerisches Eigentor.



Seit 201 Minuten warten sie auf ihr 1000. Bundesligator. In fünf der letzten sechs Partien ging Wolfsburg mit einem 0:0 in die Pause. - Vergangene Saison: 0:1 und 1:1



SC Freiburg - FC Augsburg

Drei „Zu Null“-Niederlagen und vier Tore in einem Spiel - das ist die Augsburger Bilanz aus den Bundesliga-Auftritten in Freiburg. Am 22. Februar 2014 machten die Schwaben aus einem 1:2-Rückstand mit drei Treffern in der letzten Viertelstunde noch einen 4:2-Erfolg. In jedem der letzten drei Heimspiele gegen Augsburg traf für Freiburg Jonathan Schmid, der jetzt im Kader des FCA steht.



Die Schwarzwälder, die nur in einem der acht Treffen mit Augsburg torlos blieben, gewannen alle Saison-Heimspiele und die letzten beiden 1:0. In den letzten vier Runden erzielten sie genau einen Treffer. Freiburg und Augsburg verzeichnen mit jeweils nur einem Tor die schlechteste Liga-Ausbeute in der ersten Halbzeit. Spitzenwert aller Klubs sind die fünf Gegentore der Breisgauer in der Viertelstunde vor der Pause.



Die Fuggerstädter verloren mit dem 1:2 in Leipzig am 30. September nur eine der letzten sechs Auswärtspartien. Sie gewannen aber auch nur eine der letzten fünf Aufgaben (1:0 gegen Darmstadt am 24. September). Augsburg führte in keiner der letzten zehn Ligapartien zur Pause, glich in den letzten sechs Runden aber vier Mal zum 1:1 aus.

Das Top-Spiel der Bundesliga

Treffen in der Allianz-Arena aufeinander: Bayerns Jerome Boateng (l.) und Gladbachs Andre Hahn.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach

Erst nach 30 vergeblichen Anläufen gelang den Gladbachern am 14. Oktober 1995 der erste Sieg in München. Aber von den letzten fünf Auftritten an der Isar gewannen die „Fohlen“ zwei und verloren nur einen. Zudem verbuchte der Rekordmeister in den letzten vier Duellen nur zwei Punkte und 2:6 Tore.



In der aktuellen Auswärtsbilanz weisen die Gladbacher aber nur einen Sieg (2:0 in Darmstadt) in den letzten 14 Partien auf, der zum Saisonfinale nur statistischen Wert hatte. Die acht Gegentore der Borussen in den ersten drei Saison-Auswärtsspielen werden nur von zwei Teams übertroffen.



Die Bayern büßten in den letzten neun Heimspielen nur mit zwei 1:1 Punkte ein - gegen Gladbach und Köln. In den letzten 17 Ligapartien gerieten die Münchner nur einmal in Rückstand: zu Hause beim 3:1 gegen Ingolstadt am 17. September.



Bayern wartet auf einen Sieg

In den letzten beiden Runden musste sich der Branchenführer mit einem Remis begnügen, jeweils nach 1:0-Führung) und blieb damit erstmals seit Anfang März zweimal in Folge sieglos. Drei Partien ohne „Dreier“ erlebten die Bayern zuletzt in der Endphase der Saison 2014/15, als sie längst als Meister feststanden.



Joshua Kimmich war in jedem der letzten drei Punktspiele erfolgreich und erzielte damit drei der letzten vier Münchner Ligatreffer. Die Gladbacher sind mit 7:1 Toren in der ersten Halbzeit die effektivste Mannschaft, die Münchner mit 12:2 in der zweiten. - Vergangene Saison: 1:1 und 1:3

Die Sonntagsspiele

Ralf Rangnick ist beim Erstligisten RB Leipzig angestellt.

RB Leipzig - Werder Bremen

Der Neuling ist zu Hause noch ungeschlagen und holte mit jeweils einem Tor gegen die Champions-League-Teilnehmer Dortmund (1:0) und Gladbach (1:1) vier Punkte. In allen Heimspielen erzielten die Sachsen das 1:0.



Werder ist in der Fremde seit dem 4:1 in Leverkusen vom 2. März sieglos und kassierte in drei Saison-Gastspielen zwölf Gegentore. In den letzten drei Runden verbuchten die Hanseaten mit der löchrigsten Abwehr aber sieben Punkte. Dabei schossen sie jeweils genau zwei Tore und entschieden immer den zweiten Durchgang für sich. In allen drei Spielen erzielten sie einen Treffer zur 2:1-Führung.



Der ungeschlagene Neuling aus Leipzig gewann die letzten beiden Partien und bei allen vier Saisonsiegen die zweite Halbzeit. In den letzten sechs Runden erzielten die Sachsen jeweils das 1:0, und nur beim 2:2 zum Saisonauftakt in Hoffenheim gerieten sie in Rückstand. Leipzig ist das einzige Team, in dessen Spielen noch kein Kopfballtor erzielt wurde.

Schalke 04 - FSV Mainz

Mit der Europapokal-Teilnahme schon in der Tasche gelang den Mainzern am 7. Mai 2011 mit einem 3:1 der bislang einzige Sieg „auf Schalke“. Unter den aktuellen Bundesligisten haben die Rheinhessen nur in Dortmund (0,36 Punkte im Schnitt) eine schlechtere Auswärtsbilanz als die 0,5 Punkte bei den „Knappen“.



Der FSV gewann aber drei seiner letzten fünf Liga-Gastspiele und holte aus den letzten drei sieben Punkte. Die Schalker verloren zwei von drei Saison-Heimspielen gewann mit dem 4:0 gegen Gladbach am 2. Oktober (einem Sonntag) nur eine der letzten sechs Aufgaben vor eigenem Publikum. Das war bislang auch ihr einziger Saisonsieg.



Nachdem sie in den ersten drei Partien torlos geblieben waren, erzielten die „Königsblauen“ in den folgenden vier Spielen das 1:0. Sieben ihrer elf Gegentore kassierten sie in der letzten halben Stunde. Trainer Markus Weinzierl holt bei einem Unentschieden seinen 100. Heimpunkt in der Bundesliga.



Die Mainzer verloren mit dem dritterfolgreichsten Angriff nach Bayern und Dortmund nur eine der letzten sechs Ligapartien. Yunus Malli (3) und Pablo de Blasis (2) erzielten fünf ihrer letzten sechs Ligatreffer. Der FSV verwandelte seine letzten elf Strafstösse in der Liga und hat damit die längste fehlschussfreie Serie aller Klubs. - Vergangene Saison: 2:1 und 1:2

