Borussia Dortmund und Hertha BSC treffen im Spitzenspiel aufeinander und werden entscheiden, wer der Bayern-Jäger Nummer 1 wird. Der 1. FC Köln will seine hervorragende Bilanz weiter ausbauen und träumt von der Europaleague. Schalke-Trainer Markus Weinzierl darf nicht auf einen warmen Empfang bei seinem Ex-Club Augsburg hoffen. Der siebte Spieltag der Bundesliga im Überblick.

Borussia Dortmund - Hertha BSC

Freitag 20.30 Uhr

BVB-Trainer Thomas Tuchel dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC am Freitagabend kann auf mehreren Ebenen interessant werden. Die Foul-Debatte, hervorgerufen durch das Spiel BVB gegen Bayer 04 Leverkusen ließ zuletzt hohe Wellen schlagen. Erst prangerte BVB-Trainer Thomas Tuchel (zu) viele Fouls der Gegner an, dann klagte sein Berliner Kollege Pal Dardai über Tuchel. Zwar treffen die beiden fairsten Teams der Liga aufeinander, jeder Schiedsrichter-Pfiff wird nun aber besonders beäugt werden.

In Pierre-Emerick Aubameyang und Vedad Ibisevic treffen zwei der derzeit erfolgreichsten Bundesliga-Torjäger aufeinander. Der Gabuner und der Bosnier haben beide jeweils fünf Treffer erzielt. Ibisevic traf an den beiden letzten Spieltagen jeweils im Doppelpack.

Einige Akteure trugen bereits das Trikot des Gegners, keiner von ihnen wird wohl spielen. Dortmunds Abwehrrecke Lukasz Piszcek spielte drei Jahre bei der Hertha. Julian Schieber schoss einst für den BVB Tore, musste aber wegen einer Oberschenkelblessur in Berlin bleiben. Adrian Ramos war zu seinen Berliner Zeiten Topscorer, kommt aber in Dortmund an Aubameyang nur schwer vorbei. Der BVB muss insgesamt auf zehn verletzte Spieler verzichten, Hertha fehlt nicht einmal die Hälfte.

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Samstag 15:30 Uhr

Die bisher noch ungeschlagenen Hoffenheimer treffen auf den auswärts punktlosen Aufsteiger SC Freiburg. Bongarts/Getty Images

Die bisher noch ungeschlagenen Hoffenheimer treffen auf den auswärts punktlosen Aufsteiger SC Freiburg. Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ist vor dem Baden-Derby sauer auf den gegnerischen Manager Alexander Rosen. Mit seiner Aussage, der Aufsteiger zeige auf dem Platz „eine Aggressivität, die sich teilweise im Grenzbereich bewegt“, versuche Rosen, „eine Kampagne loszutreten und Schiedsrichter und Umfeld zu beeinflussen“, sagte Streich vor der Partie am Samstag.

Rosen hatte am Donnerstag zudem erklärt, dass die angebliche Aggressivität „von der Emotionalität des Trainers an der Seitenlinie gepusht“ werde. Streich legte nun eine Auflistung vor, aus der hervorgehe, dass der Sportclub in dieser Saison zwar mehr Zweikämpfe geführt habe als Hoffenheim, dabei aber weniger Fouls begangen habe.

Im Stadion der Hoffenheimer müssen die auswärts noch punkt- und sieglosen Freiburger auf Amir Abrashi verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Training eine Gehirnerschütterung zu. Zudem fehlen weiterhin die Abwehrspieler Marc Oliver Kempf (Meniskusoperation), Manuel Gulde (Muskelfaserriss) und Lukas Kübler (Adduktorenzerrung) sowie Stürmer Havard Nielsen (Leisten-Operation).

1. FC Köln - FC Ingolstadt

Samstag 15.30 Uhr

Peter Stöger hat nichts gegen die herrschende Euphorie in Köln. dpa

Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist der 1. FC Köln Vierter, zuletzt holte er beim 1:1 in München als erster Bundesliga-Klub in dieser Saison einen Punkt gegen den FC Bayern. Und das Heimspiel gegen den noch sieglosen FC Ingolstadt am Samstag gilt als ideale Steilvorlage auf den Ausbau der Bilanz, auch wenn Torjäger Anthony Modeste (5 Saisontore) wegen einer Sprunggelenkverletzung auszufallen droht.

„Mit einem Sieg können wir uns ein wenig da oben festsetzen“, sagt Mittelfeldspieler Marco Höger, ein gebürtiger Kölner, dem Express: „Es ist unser Ziel, solange wie möglich da zu bleiben.“ Man wolle die Euphorie „nicht in Grenzen halten“, sagt auch Stöger. Er will sie nutzen, auch wenn er weiß, dass die Stimmung in Köln schnell umschlagen kann.

Ingolstadt-Coach Kauczinski versucht, die sportliche Krise seines Vereins nicht zu dramatisieren. dpa

Ingolstadt-Coach Kauczinski versucht, die sportliche Krise seines Vereins nicht zu dramatisieren. In der Länderspielpause hat er mit seinem Team ein kompakteres System einstudiert. „Es gibt keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen“, meinte der Coach vor der Partie in Köln. „Die Mannschaft macht einen guten, emotionalen Eindruck.“ Ob es in der Offensive im Team mit den zweitwenigsten Treffern gegen die zweitbeste Abwehr der Liga diesmal besser funktioniert, ist fraglich. Im Vorjahr erreichten die Oberbayern ein 1:1 in der Domstadt.

FC Augsburg - FC schalke 04

Samstag 15.30 Uhr

Darf nicht auf einen warmen Empfang bei seinem Ex-Club hoffen: Schalke-Coach Markus Weinzierl. dpa

Auf einen warmen Empfang beim Ex-Klub darf sich Markus Weinzierl nicht einstellen. „Es wird von uns keine Blumen und auch keine offizielle Verabschiedung geben“, sagte Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg der Sport Bild. Nach dem alles andere als geräuschlosen Abschied im Sommer kehrt Trainer Weinzierl mit Fußball-Bundesligist Schalke 04 am Samstag erstmals zu seinem früheren Arbeitgeber zurück - es wird ein Treffen mit Brisanz. „Ich werde Markus Weinzierl am Samstag die Hand reichen, das gehört sich so. Wir haben gemeinsam gigantische Dinge erlebt. Doch der Abgang war für uns wirklich enttäuschend und unglücklich“, sagte Reuter.

Aus sportlicher Sicht ist die Begegnung für beide Seiten richtungweisend. Nach dem Fehlstart mit fünf Niederlagen in Folge gelang Schalke zuletzt in der Bundesliga zwar der Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach (4:0), einen erneuten Ausrutscher können sich die ambitionierten Schalker aber nicht leisten. Eine Pleite in Augsburg - und auf Schalke herrscht (mal wieder) Krise. „Ich hoffe und denke, dass der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach der Turnaround für uns war“, sagte Weinzierl betont zuversichtlich.

Gegen die Gladbacher gelang den Schalkern zuletzt mit 4:0 der Befreiungsschlag. dpa

Von der Zielsetzung internationales Geschäft will der Coach noch längst nicht abrücken: „55 Zähler haben zuletzt immer für den sechsten Platz gereicht. Das ist machbar“, sagte Weinzierl. Schon am Samstag sollen in Augsburg die nächsten drei Punkte auf das Konto gutgeschrieben werden. Dirk Schuster, Weinzierls Nachfolger beim FCA, muss nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Spielen derweil die Trendwende einleiten - sonst droht dem Tabellenzwölften der Absturz in den Tabellenkeller. Als Motivationshilfe muss Schuster eigentlich nur ein Weinzierl-Zitat in der Kabine aufhängen. Der hatte vor dem Spiel gegen die Borussia gesagt: „Es ist ungünstig, dass jetzt Gladbach kommt. Augsburg wäre mir lieber.“

Borussia Mönchengladbach - HSV

Samstag 15.30 Uhr

„Ich erwarte, dass wir eine gute Chance haben, den Gladbachern richtig wehzutun“, sagt HSV-Coach Gisdol. dpa

Markus Gisdol wartet noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Der Labbadia-Nachfolger, der den HSV erstmals beim 0:2 in Berlin betreute, verbreitet trotz aller Rückschläge Zuversicht. Lediglich der Ausfall von Kapitän Johan Djourou (Muskelfaserriss im Oberschenkel) kommt ungelegen.

„Ich erwarte, dass wir eine gute Chance haben, den Gladbachern richtig wehzutun“, sagte der HSV-Coach. Außerdem gab es gegen die Borussen zuletzt zwei Siege nacheinander. Eine weitere Niederlage wäre für die Hamburger der schlechteste Saisonstart der Geschichte.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Samstag 15.30 Uhr

Ancelotti weiß, dass er im Punktspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt gleich den Siegknopf drücken sollte. dpa

Carlo Ancelotti fordert von den Stars des FC Bayern wieder volle Pulle, erst in der Fußball-Bundesliga und gleich danach auch in der Champions League. Nach der kleinen Schwächephase vor der jüngsten Länderspielpause soll das Team um Käpt'n Philipp Lahm beim Start in den heißen Herbst wieder sein wahres Gesicht zeigen und die gewohnte Stärke, Spielfreude und Überlegenheit demonstrieren.

Ancelotti weiß, dass er im Punktspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt gleich den Siegknopf drücken sollte. „Die Partie ist sehr wichtig“, betonte der Italiener am Freitag. Beim 0:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid und beim 1:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln hatte der Coach zuletzt „die volle Intensität“ vermisst. „Es gab einige Kritik“, erinnerte Ancelotti, „aber diese dient uns als Motivation.“ In Frankfurt ist eine Reaktion angesagt.

Vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven erwartet der Italiener in Frankfurt eine schwierige Aufgabe. Gerade daheim habe die noch ungeschlagene Eintracht drei sehr gute Spiele abgeliefert. „Wir haben zuhause schon sieben Punkte gegen sehr gute Gegner geholt - Bayern ist die Krönung“, sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac, der am Samstag 45 Jahre alt wird. In den letzten acht Ligapartien gelang der Eintracht aber nicht einmal ein Tor gegen die übermächtigen Bayern. Seit 756 Spielminuten steht vorne die Null.

Ancelotti hofft, dass seine Mannschaft aus den Fehlern der letzten Spiele gelernt hat. Trotzdem sei er „glücklich“ mit seiner ersten Periode in München. Beim Blick nach vorne verkündete er: „Wenn wir in den nächsten zehn Spielen wieder acht Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage erzielen, würde ich das jetzt unterschreiben.“

SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

Samstag 18.30 Uhr

„Es gilt, die richtige Balance zu finden“, sagt Nouri vor seinem Debüt als offizieller Trainer von Werder. dpa

Alexander Nouri ist ein Menschenfänger, aber gleich ein eigener Fanklub? Das geht dem neuen Cheftrainer von Werder Bremen dann doch ein bisschen zu weit. „Schön, wenn sich Menschen eng mit dem SV Werder verbunden fühlen, aber es geht nicht um mich, es geht um den Klub“, sagt der Coach vor seinem offiziellen Debüt am Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Die Eloquenz des grün-weißen Fußball-Lehrers ist gemessen an den holprigen Phrasen seines Vorgängers Viktor Skripnik schon beinahe auf Champions-League-Niveau, nun aber müssen seine neuen Schützlinge auf dem Platz zumindest ihre Erstliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Und das schnell, denn die Norddeutschen sind gerade mal einen Punkt von Relegationsplatz 16 entfernt. Am einstigen Zweitliga-Profi, der zu Saisonbeginn noch für den drittklassigen Werder-Nachwuchs zuständig war, soll es nicht liegen: „Ich stelle mich gern der neuen Verantwortung, das fühlt sich gut an.“ Nouri verspricht Offensiv-Fußball, ihm ist aber auch klar, dass an der Weser aktuell nicht zum ersten Mal die Schießbude der Liga steht. „Es gilt, die richtige Balance zu finden“, weiß Nouri.

Dass er wegen der Handverletzung von Routinier Jaroslav Drobny erneut den Torhüter wechseln muss, beunruhigt ihn dabei nicht. Schon Spripnik hatte Felix Wiedwald auf die Ersatzbank verbannt, jetzt kehrt der Ex-Frankfurter wieder ins Werder-Tor zurück. Nouri: „Felix ist mit seiner Situation professionell umgegangen und hat auch in Bremen schon oft seine Klasse bewiesen.“

Dass der einstige Europapokalsieger nach 17 Gegentoren in sechs Spielen nicht noch schlechter dasteht, hat er in erster Linie Serge Gnabry zu verdanken. Der Olympia-Zweite von Rio de Janeiro, wegen der langfristigen Verletzungen von Claudio Pizarro und Max Kruse kurz vor Transferschluss verpflichtet, erzielte nicht nur zwei Ligatore, er brachte sich auf dem gesamten Spielfeld für seinen neuen Arbeitgeber ein. „Serge hat ein immens großes Repertoire. Er arbeitet auch in der Rückwärtsbewegung sehr gut mit und ist für seine Gegenspieler kaum greifbar“, beschreibt Nouri die Spielweise des Halb-Ivorers, der aber noch auf seinen ersten Treffer im Weserstadion wartet.

FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98

Sonntag 15.30 Uhr

Torwart Michael Esser kehrt nach Verletzungspause wieder ins Darmstädter Tor zurück. Bongarts/Getty Images

Der SV Darmstadt 98 hofft im Nachbarschafts-Duell beim FSV Mainz 05 auf den ersten Auswärtserfolg in dieser Bundesliga-Saison. „In Augsburg waren wir schon deutlich näher an Punkten als in Dortmund oder Köln. Wir wollen in Mainz etwas mitnehmen“, sagte Trainer Norbert Meier am Freitag. Die „Lilien“ haben in fremden Stadien in dieser Saison noch kein Tor erzielt.

Verzichten muss Meier in der Partie an diesem Sonntag auf Felix Platte (Hüft-Operation) und Jan Rosenthal. Der Routinier musste sich am Freitag wegen eines starken Blutergusses einem operativen Eingriff an der Wade unterziehen. Dafür ist Torwart Michael Esser, der sich vor zwei Wochen beim 2:2 gegen Bremen eine Schulterprellung zugezogen hatte, wieder im Training.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Sonntag 17.30 Uhr

Zeigte während der WM-Qualifikation gute Leistungen: Julian Draxler. dpa

Trainer Dieter Hecking (52) vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kann gegen RB Leipzig wieder auf Mittelfeldspieler Luiz Gustavo (29) setzen. Der Brasilianer sei nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich genau wie Angreifer Mario Gomez (Verhärtung in der Gesäßmuskulatur) einsatzbereit, bestätigte Hecking am Freitag. Gegen Leipzig hofft Hecking auf ein Ende der Torflaute seines Teams.

„Wir müssen konzentriert spielen und bei eigenem Ballbesitz kreativ werden“, sagte er. Und Geschäftsführer Klaus Allofs (59) forderte ein Ende der Mini-Krise in Niedersachsen. „Man soll spüren, dass wir den Sieg unbedingt wollen“, sagte er. Die Wölfe sind seit fünf Spielen ohne Sieg und rangieren derzeit nur auf Platz 13 in der Tabelle. Mit nur vier Treffern präsentierte sich der Angriff um Gomez und Julian Draxler bisher harmlos, nur der FC Ingolstadt (3) und der Hamburger SV (2) trafen noch seltener. (dpa/sid/red)