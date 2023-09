Am Freitagabend trifft der VfL Wolfsburg im Kampf um die Europa League auf Bayer Leverkusen.

Eintracht Frankfurt rechnet sich Chancen beim FC Bayern aus, Werder Bremen bangt vor dem BVB-Spiel um Pizarro.

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt am Sonntag in Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg spielen in der Freitagspartie der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/Sky) um die Rückkehr auf die internationale Bühne - und um viel Geld. „Die Wolfsburger wissen genauso wie wir, dass es im Europacup-Kampf um alles geht“, sagte Bayer-Cheftrainer Roger Schmidt vor der Partie des Tabellensechsten (42 Punkte) aus Leverkusen und des Liga-Achten (38).

Mit einem Erfolg über den Vizemeister könnten die Leverkusener erstmal in dieser Saison drei Siege in Serie verbuchen und die Niedersachsen mit dann sieben Punkten Rückstand aus den Kreis der Rivalen streichen. „Wir wissen um die Chance und sind extrem motiviert“, sagte Schmidt.

Hecking warnt vor Champions League-Ablenkung

„Bayer ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Beide hatten in der Rückrunde mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen und konnten daher nicht voll zum eigenen Rhythmus finden“, erklärte VfL-Kollege Dieter Hecking, der von einem „richtungsweisenden Spiel für beide Seiten“ sprach. „Von der Bezeichnung Endspiel halte ich bei noch sieben ausstehenden Begegnungen aber nicht viel.“

Dennoch gelte es, sich voll auf die Partie in Leverkusen zu konzentrieren und nicht schon an den Champions-League-Hit am Mittwoch gegen Real Madrid zu denken. „Wir dürfen uns darauf freuen, dabei aber nicht die Bundesliga außer Acht lassen“, warnte Hecking, der wieder auf Stammtorwart Diego Benaglio bauen kann. Besonders im Fokus wird der bei Bundestrainer Joachim Löw ausgebootete Max Kruse stehen.

Bayer vor entscheidenden Wochen

Auch bei Bayer 04 ist die Liste der Verletzten kleiner geworden. Kapitän Lars Bender steht nach fast fünf monatiger Verletzungspause ebenso wie Charles Aranguiz, der 12-Millionen-teure „Königstransfer“ mit bisher keinem Einsatz, wieder im Kader. „Die Beiden haben gut trainiert und signalisiert, dass sie fit sind“, sagte Schmidt.

Trotz besserer Personallage ist ein glückliches Liga-Finale mit sieben Partien jedoch noch in weiter Ferne. Nach dem Wolfsburg-Spiel stehen weitere drei Begegnung gegen direkte Konkurrenten um einen Europacupplatz auf dem Spielplan: Schalke, Hertha und Gladbach. „Das Beste kommt immer am Schluss“, meinte Schmidt gelassen.

Frankfurt will in München „überraschen“

Die Kovac-Brüder rechnen sich in München etwas aus. dpa

Eintracht Frankfurt hofft nach dem 0:0 im Hinspiel auf einen erneuten Coup gegen den FC Bayern. „Bayern ist weltweit eine der besten Mannschaften. Dort haben es alle Teams schwer, nur wir sind Sportler genug, um ein gutes Spiel hinlegen zu wollen. Wir fahren dorthin und wollen überraschen“, sagte Trainer Niko Kovac im „Kicker“-Interview vor dem Bundesliga-Spiel des Abstiegskandidaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in München.

Platz 17 eine „Momentaufnahme“

Seit der Partie gegen den Branchenprimus haben die Frankfurter in 17 Spielen nur 15 Punkte gesammelt und stecken als Vorletzter tief im Tabellenkeller. „Ich bin der Meinung, dass wir als Team die Qualität haben, um es zu schaffen, deswegen haben wir die Aufgabe übernommen“, meinte Kovac. Der Nachfolger von Chefcoach Armin Veh arbeitet zusammen mit seinem Bruder Robert als Assistent seit dem 8. März in Frankfurt.

Der „Bild“-Zeitung sagte der Kroate, der zwischen 2001 und 2003 für den FC Bayern spielte: „Klar, wir sind auf Platz 17, aber das ist eine Momentaufnahme. Es wird bis zum letzten Spieltag sehr eng bleiben, aber ich glaube, dass wir den langen Atem haben und den Klassenerhalt schaffen werden.“

Gegen den Rekordmeister wird Stefan Reinartz (Magen-Darm-Infekt) fehlen. Kovac hofft aber auf die Rückkehr von Marco Russ (Oberschenkelblessur).

Kein Thema ist weiterhin ein Einsatz von Kapitän Alex Meier. Er trainiert wegen seiner Knieprobleme nur auf dem Fahrrad und im Kraftraum. Möglicherweise fehlt der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison auch noch im nächsten Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten 1899 Hoffenheim. „Besser, er spielt vier, fünf Spiele richtig, als wenn er sieben Spiele nur so mitschwimmt“, erklärte Kovac.

Schaaf-Rundumschlag vor Nordderby

Mit seinem Team vollkommen unzufrieden: H96-Coach Thomas Schaaf. dpa

Thomas Schaaf redete sich in Rage. „Ich bin unzufrieden bis zum Geht-Nicht-Mehr“, sagte der gefallene Hoffnungsträger von Hannover 96. Der Noch-Trainer sprach von einer „großen Enttäuschung“ und verteidigte sich angesichts des bevorstehenden Gangs in die Zweitklassigkeit: „Da müssen sich andere auch Gedanken machen.“

Derweil hat die Suche nach seinem Nachfolger bereits begonnen. Einen Tag nach seinem Abschied mit Ansage im Falle des mehr als nur wahrscheinlichen Abstieges aus der Bundesliga hat Schaaf seine Abschiedstournee mit einem ungewöhnlich emotionalen Auftritt vor der Presse eingeläutet.

Schaaf: „Große Enttäuschung“

Besonders die Mannschaft bekam dabei den Zorn des 54-Jährigen zu spüren. Der Betreuerstab tue Woche für Woche alles erdenklich Mögliche, um das Team optimal vorzubereiten. „Was wir dann erleben, ist eine große Enttäuschung“, sagte Schaaf vor der Partie gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Und er machte noch einmal deutlich, was er immer wieder vermisst: „Es geht doch darum, sich zu beweisen und zu behaupten.“

Im Falle eines Abstiegs verlässt Thomas Schaaf Hannover nach Saisonende wieder. dpa

Doch die vergangenen Wochen haben eindrucksvoll bewiesen: 96 ist in der Bundesliga nicht konkurrenzfähig. Bei zehn Punkten Rückstand auf den Tabellenvorletzten Eintracht Frankfurt stehen die Niedersachsen vor dem fünften Abstieg der Vereinsgeschichte. Und Schaaf geht nicht mit in die 2. Liga, das hatten beide Seiten am Mittwoch bekannt gegeben. Es sei besser, den Weg des Neuanfangs mit einem Trainer zu gehen, „der nicht vorbelastet ist“, sagte Schaaf, der aber noch an den Klassenerhalt glauben will. „Die minimale Chance, in der Liga zu bleiben, ist in all unseren Köpfen. Darauf sind wir voll fokussiert“, sagte Schaaf, der den Wirbel um die angekündigte Trennung im Abstiegsfall nicht verstehen kann. „Was hat sich verändert? Nichts. Es ist überhaupt nichts passiert“, sagte Schaaf, der 96 in der Winterpause übernommen hatte.

Spekulationen um vorzeitigen Abgang Schaafs

Sein Vertrag bis 2017 gilt nur für die Bundesliga. Der mächtige Präsident Martin Kind hatte eine Weichenstellung bis Ende März verlangt, Schaaf schwieg allerdings lange Zeit zu seinen Zukunftsplänen - zuletzt wurde sogar spekuliert, er könnte vorzeitig hinschmeißen. Hannover wolle weiter „um die 1. Liga kämpfen“, sich aber auch um die „2. Liga intensiv Gedanken machen“, sagte Martin Bader.

Der Geschäftsführer macht sich schon länger Gedanken, mit welchem Trainer die „Roten“ ihre Mission direkter Wiederaufstieg angehen wollen. Alles andere wäre „fahrlässig“, sagte Bader. Im Umfeld werden bereits einige Namen gehandelt - unter anderem Ex-Trainer Mirko Slomka, Holger Stanislawski, Markus Kauczinski, der den Karlsruher SC im Sommer verlassen wird, und Markus Gisdol. „Wir haben unsere Ideen, die versuchen wir abzuarbeiten“, sagte Bader, der Namen nicht kommentieren wollte.

Schaafs Bilanz noch schlechter als Frontzecks

Schaaf wirkte unterdessen ziemlich angefressen. Der ehemalige Meistertrainer ist natürlich nicht allein verantwortlich für den Absturz an der Leine - aber er hat es auch nie geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die diese Bezeichnung verdient. Die von ihm mit verpflichteten Neuzugänge wie Hugo Almeida oder Adam Szalai floppten, zudem soll es zu einem Riss zwischen Trainer und Mannschaft gekommen sein.

Und so sammelte Schaaf in seinen bisherigen zehn Spielen sogar noch deutlich weniger Punkte als sein Vorgänger Michael Frontzeck zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde (drei zu acht). „Wir haben nicht genügend Spiele gewonnen“, stellte Schaaf richtig fest. Und so werden er und 96 im Mai wohl getrennte Wege gehen.

Bremen bangt vor Duell in Dortmund um Pizarro

Claudio Pizarro bangt um seinen Einsatz in Dortmund. dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hofft vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) noch auf den Einsatz von Torjäger Claudio Pizarro. Der Peruaner zog sich beim WM-Qualifikationsspiel in Uruguay (0:1) eine Rückenverletzung zu und soll nach seiner Ankunft in Bremen am Donnerstag umgehend untersucht werden. „Er hat eine SMS geschrieben und gemeint, dass es nicht so schlimm ist“, erklärte Werder-Trainer Viktor Skripnik am Donnerstag.

Skripnik beschwört den Glauben

Mit zwölf Treffern ist der 37-Jährige Werders wichtigster Spieler im Abstiegskampf. „Es wäre ein Rückschlag. Wenn ein Top-Spieler fehlt, macht uns das nicht stärker“, sagte Skripnik. Auf jeden Fall wird Innenverteidiger Papy Djilobodji fehlen. Der Abwehrspieler sitzt und eine Gelb-Sperre ab und wird auch danach wegen seiner „Kopf-ab-Geste“ zwei weitere Partien fehlen. „Mit ihm fehlt ein weiterer Leistungsträger“, kommentierte der Bremer Coach.

Die Hoffnungen auf einen Coup in Dortmund sind auf Werder-Seiten so oder so nicht so groß. „Wir spielen gegen einen superstarken Gegner. Wir werden alles dafür tun, um dort etwas zu holen“, erklärte Sportchef Thomas Eichin. Trainer Skripnik ergänzte: „Dortmund kämpft noch um die Meisterschaft. Aber wir haben bei guten Gegner bereits gewonnen. Wir müssen an uns glauben.“

Gladbach kämpft um die wohl letzte Champions League-Chance

Andre Schubert will Borussia Mönchengladbach in den internationalen Wettbewerb führen. dpa

Die Hoffnung auf die Rückkehr in die Champions League könnte sich für Borussia Mönchengladbach bereits am Sonntag erledigt haben. Im Top-Duell mit dem Tabellendritten Hertha BSC benötigen die Gladbacher dringend einen Sieg, um im Schlussspurt der Fußball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Allerdings sprechen sowohl der Trend als auch die Statistik nicht unbedingt für die Elf vom Niederrhein. Am Ende könnte es sogar mit einem Startplatz in der Europa League knapp werden.

Die beiden Hauptprobleme: anhaltende Auswärtsschwäche und zu viele Gegentore. Seit dem 4:1-Erfolg am 31. Oktober bei der Hertha hat Borussia kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Nach der Berlin-Partie am Sonntag stehen in den restlichen sechs Saisonbegegnungen vier auswärts auf dem Programm. Nach dem Trend der letzten Wochen kämen die Gladbacher bei drei Heimsiegen und vier Pleiten in der Fremde auf 51 Punkte. Das hat in den vergangenen zehn Jahren nicht annähernd für einen Champions-Legaue-Platz gereicht, in den meisten Fällen auch nicht für die Europa League.

Schubert sucht offensiven Ansatz

Mit 44 Gegentreffern hat die Mannschaft von Trainer André Schubert die viertmeisten Tore in der Liga kassiert. Nur fünf Mal blieb das Team ohne Gegentor, in der vergangenen Saison stand die Null am Ende 15 Mal. Dennoch rückt der Trainer nicht von seiner Strategie ab. „Wir wollen uns unsere offensiven Qualitäten nicht nehmen lassen“, betonte der Coach immer wieder. Bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ im Borussia-Park erklärte der Coach am Mittwoch: „Wenn du hinten drin stehst, fängst du dir irgendwann das erste, zweite Gegentor.“

Auffällig ist auch, dass der Vorjahresdritte vor allem Probleme mit der unmittelbaren Konkurrenz hat. Zwar gab es den Sieg gegen den FC Bayern München, doch darauf folgten Pleiten in Leverkusen, in Mainz, in Wolfsburg und beim FC Schalke 04 sowie die Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Außerdem ist der Trend eher negativ: Nach zehn Spielen in der Rückrunde hat die Mannschaft erst 13 Punkte geholt, in der Hinrunde waren es trotz des katastrophalen Saisonstarts mit fünf Auftaktniederlagen nach zehn Spielen 15 Zähler.

Eberl gibt Rückendeckung

Somit wächst auch die Kritik an Bundesliga-Neuling Schubert, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 hat und diesen nach Meinung von Max Eberl auch erfüllen wird. „André hat nicht den Bonus, den viele andere Bundesligatrainer haben. Bei so einem großen Verein wie Gladbach anzufangen, ist nicht so leicht. Da macht man den ein oder anderen Fehler. Man sollte André die Zeit und die Ruhe geben, das hier weiter fortzusetzen. Wir haben einen Trainer, der einen guten Job macht“, sagte Borussias Sportdirektor der „Sport Bild“.

Mit einem Sieg gegen die Berliner und der Hoffnung, in Hannover, Darmstadt, Ingolstadt oder gar bei den Bayern ein Auswärtsspiel zu gewinnen, ist ein europäischer Startplatz durchaus möglich. „Letztlich ist der Saison-Endspurt Kopfsache. Es bleibt bis zum Ende eng und spannend“, meinte Schubert. Sollte sein Team am Ende keine Europapokal-Teilnahme schaffen, könnte es auch für den Coach eng werden. Auf die Frage, ob der Trainer auf jeden Fall im Amt bleibe, antwortete Eberl: „Was ich heute beurteilen kann: Ja!“ (dpa/sid)