Berlin -Bayern-Verfolger RB Leipzig hat zum Abschluss der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg nacheinander gefeiert. Der Tabellenzweite kam am Samstag gegen Bayer Leverkusen zu einem 1:0-Sieg in der Nachspielzeit. 1899 Hoffenheim büßte im Kampf um die Champions-League-Plätze Punkte ein. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor beim Hamburger SV 1:2 (1:1).

Beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 muss Trainer Martin Schmidt nach dem 0:1 in Freiburg mehr denn je um seinen Job bangen. Im rheinischen Derby feierte Borussia Mönchengladbach einen 3:2 (1:1)-Sieg beim 1. FC Köln. Der VfL Wolfsburg steckt nach der 1:4 (0:2)-Niederlage beim FC Schalke 04 wieder mitten im Abstiegskampf. In den Sonntagsspielen konnte Hertha BSC gegen Augsburg einen wichtigen schritt in Richtung Europa machen. Ingolstadt besiegt Darmstadt und zeigt, dass sie noch eine Rolle im Abstiegskampf spielen können.

Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 (0:0)

Mit dem elften Sieg im 14. Heimspiel hat Hertha BSC den fünften Platz in der Fußball-Bundesliga zurückerobert und ist wieder auf Europa-League-Kurs. Die Berliner gewannen am Sonntag gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg souverän mit 2:0 (2:0) und beendeten ihre Serie von zuvor drei Niederlagen. John Anthony Brooks (12. Minute) und Valentin Stocker (37.) sorgten vor 43 451 Zuschauern im Berliner Olympiastadion für den ungefährdeten Sieg der Gastgeber. Mit 43 Zählern kann die Mannschaft von Trainer Pal Dardai wieder auf die Europa League hoffen. Die nun seit sechs Spielen sieglosen Augsburger bleiben nach dem 28. Spieltag auf dem Relegationsrang 16.

FC Ingolstadt - Darmstadt 98 3:2 (1:2)

Der FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Boden gut machen können. Gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 kamen die Bayern am Sonntag zu einem wichtigen 3:2 (1:2)-Erfolg. Nach dem dritten Sieg in Serie liegen die Schanzern nach dem 28. Spieltag nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Pascal Groß hatte in der 13. Minute das 1:0 für den anfangs dominanten FCI erzielt, Mario Vrancic versetzte den Oberbayern mit einem Doppelschlag (34.(39./Foulelfmeter) zunächst einen Tiefschlag. Doch nach der Pause drehten Almog Cohen (68.) und Markus Suttner (72.) das Spiel. Kurz vor Schluss wurden Ingolstadts Romain Bregerie und Darmstadts Antonio Colak nach einer Rangelei vom Platz gestellt.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Yussuf Poulsen sicherte RB Leipzig mit seinem Tor in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den 1:0-Sieg über Bayer 04 Leverkusen. dpa

In der torlosen ersten Halbzeit sorgte ein vermeintliches Handspiel von Leipzigs Verteidiger Stefan Ilsanker für die größte Aufregung. In der 33. Minute berührte der Österreicher im Strafraum den Ball mit dem Arm, doch Schiedsrichter Robert Kampka gab keinen Elfmeter.

uch nach dem Wechsel bekamen die Zuschauer in Leipzig in einem eher schwachen Bundesliga-Spiel lange keine Tore zu sehen. Doch in der Nachspielzeit schoss Yussuf Poulsen noch den dritten Leipziger Sieg nacheinander zum Abschluss der Englischen Woche heraus.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Die Spieler des SC Freiburg feierten nach dem 1:0-Sieg über Mainz 05 gemeinsam mit ihren Fans. dpa

„Es ist klar, dass wir in Freiburg drei Punkte holen müssen“, hatte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder gefordert. Doch der Tabellen-15. (29 Punkte) kassierte mit dem 0:1 (0:0) die fünfte Niederlage nacheinander. Unmittelbar nach seiner Einwechslung erzielte Nils Petersen (70.) den einzigen Treffer der Partie. Der Mainzer Chefcoach Martin Schmidt muss nun mehr denn je um seine Weiterbeschäftigung bangen.

Hamburger SV - 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Die Profis des Hamburger SV feiern gemeinsam den Treffer zum 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. dpa

Der Hamburger SV musste auf seinen Stammtorwart René Adler verzichten, der mit einer Brustkorbprellung ausfiel und durch Christian Mathenia ersetzt wurde. Beim Ausgleich durch das zwölfte Saisontor von Andrej Kramaric (35./Foulelfmeter) war der HSV-Keeper chancenlos.

Zuvor hatte Aaron Hunt (25.) die Hamburger mit einem haltbaren direkten Freistoß mit 1:0 in Führung gebracht. In der 75. Minute erzielte Hunt den umjubelten Siegtreffer. Der HSV verbesserte sich mit 33 Punkten auf Platz 13, Hoffenheim bleibt bei 51 Zählern und kann am Abend von Borussia Dortmund (50) überholt werden.

1. FC Köln - Bor. Mönchengladbach 2:3 (1:1)

Gladbachs Jannik Vestergaard feiert seinen Treffer zum 1:0 im Rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln. dpa

Grund zum Jubel gab es für die Kölner Fans nur vor dem Anpfiff des rheinischen Derbys. Da gab der FC die Vertragsverlängerung mit Torhüter Timo Horn bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Sportlich lief es für die Kölner in einem unterhaltsamen Spiel weniger gut. Jannik Vestergaard sorgte per Kopfball für die frühe Führung (13.) und das 170. Gladbacher Bundesliga-Tor gegen den 1. FC Köln. Christian Clemens (18.) glich jedoch wenig später aus.

Ibrahima Traoré schoss die Gladbacher nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum 2:1 (55.), Anthony Modeste gelang mit seinem 23. Saisontor (58.) das 2:2. Gladbach-Kapitän Lars Stindl (81.) erzielte dann den Siegtreffer.

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 4:1 (2:0)

Gegen den VfL Wolfsburg konnte der FC Schalke 04 eine starke Leistung zeigen und einen verdienten 4:1-Sieg einfahren. dpa

Nach dem jüngsten Zwischenhoch unter dem neuen Trainer Andries Jonker steckt der VfL Wolfsburg nach der 1:4 (0:2)-Niederlage auf Schalke wieder tief im Abstiegskampf. Guido Burgstaller (6./77.), Leon Goretzka (23.) und Daniel Caligiuri (49.) schossen den Schalker Sieg heraus. Für Wolfsburg traf nur Mario Gomez per Foulelfmeter (79.).

Die Wolfsburger (30 Punkte) könnten nun am Sonntag auf den Relegationsplatz rutschen und von Augsburg (29) überholt werden. Der FCA muss allerdings bei der heimstarken Hertha antreten.

Bayern München - Borussia Dortmund 4:1 (2:1)

Arjen Robben, der Niederländer in Diensten des FC Bayern München, zeigte gegen Borussia Dortmund einmal mehr seine große Klasse. AFP

Robert Lewandowski (10. Minute/68., Foulfmeter), Franck Ribéry (4. Minute) und Arjen Robben (49.) schossen den klaren Sieg für die meisterlich aufspielenden Bayern gegen Borussia Dortmund heraus.

Vor der Champions-League-Woche spielten nur die Münchner Königsklassen-reif auf und zeigten sich gut vorbereitet für das Duell mit Real Madrid.

Die Dortmunder um ihren einzigen Torschützen Raphael Guerreiro (20.) dagegen verpassten es vor dem eigenen Auftritt gegen den AS Monaco, im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation ihre Liga-Hausaufgaben erfolgreich zu machen. Der BVB ist weiter nur Tabellenvierter, der Platz würde nur zur Playoff-Teilnahme reichen.(dpa)